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Yaşlı dede trene meydan okudu! Son anda kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 17:09 | Son Güncelleme

Karabük’te ikaz işaretlerine rağmen demir yoluna giren bir yaşlı adam yürekleri ağza getirdi. Hemen harekete geçen TCDD personeli, dedeyi son anda kurtardı.

Karabük’ün Balıkpazarı hemzemin geçidinde çekilen görüntülerde, yaşlı bir adam, ikaz işaretlerine rağmen raylara giriyor. Bu sırada hızla yaklaşan trenin makinisti, yaşlı adamı fark ediyor. Makinist, raylarda ilerleyen yaşlı adamı uyarmak için uzun uzun sirene basıyor. Uyarıya yaşlı adam, tepkisi de ilginç oluyor. Yaşlı adam, siren çalınmasına kızarak, el kol hareketleriyle tepki gösteriyor. TCDD personeli hemen harekete geçiyor ve yaşlı adamı raylardan alarak trenin altında kalmaktan kurtarıyor.

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Karabük yaşlı adam dede

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu dede cok cesaretli ne ictiyse afrine on cephede gonderelim mermiye kafa atar kesin pyd kacacak delik arar :)
belli bir yaştan sonra bireylere bazı testler yapılmalı. trafiğe çıkabilir mi?, araç kullanabilir mi?, tek başına yaşayabilir mi?...amcanın cesareti komik görünüyor ancak farkedilmese mazallah bu haber trajedi haberi olarak çıkardı.
Vallahi helal olsun amcama ulan ben bu kadar cesur değilim.
akli dengesi gitmiş , görevliyle beraber kalsaydı tren altın da ne olacaktı. uyarı verilmiş hala karşıya geçmeye çalışanlar var paniklesen düşsen gittin 1-2 dakika ne kazandırdı acaba o geçen sığırlara
Öldürmeyen allah öldürmüyor işte.allah korumuş.
İyikten maraz doğduğunun bariz bir örneği. Bir de daha kendisini kurtaran görevliyi azarlıyor. işte bunlar böyleler; otobüsleri, tramvayları, metroları da doldururlar, yer versen de vermesen de azar çekerler. Çıkartmayın kardeşim bunları dışarı, ya da refakat edin böyle yaşlılarınıza. Bunlar zevk için semt semt cami, toplantı gezerler, bir durak için otobüsleri işgal ederler.Sonra saygısız bizim gençlerimiz olur, yazık...
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