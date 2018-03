Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Türkiye'de şu an saat kaç? sorusu zihinleri meşgul eden soruların arasına girdi. Her sene Avrupa ve Amerika'da Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında uygulanan yaz saati uygulaması Türkiye'de 1972 yılından 2016 yılına dek istisnasız uygulandı. Ancak 2016 yılından bu yana artık Türkiye'de Ekim ayının so pazar günü 1 saat geri alınmayıp, yaz saatinin yıl bayunca uygulanmasına karar verildi. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte cep telefonları, bilgisayarlar hatta dijital saatler otomatik olarak yaz saati ve kış saatine geçiyor. Bu durum da insanların "Şu an saat kaç?" karmaşasına düşmesine neden oluyor. Yaz saati uygulaması ve Türkiye'deki uygulanma durumuna dair detaylar haberimizde...

TÜRKİYE'DE ŞU AN SAAT KAÇ?

Yaz saati uygulaması, Türkiye'de uzun yıllar boyunca uygulanmıştır. Zararları ve faydaları açısından yapılan uzun tartışmalar neticesinde Türkiye 2016 yılı itibariyle yaz saati ve kış saati uygulamasından vazgeçti. Ancak dijital saatler otomatik ayarlı olduğu için eğer manuel olarak ayarlamadıysanız, cep telefonu ve bilgisayar saatleriniz otomatik olarak 1 saat ileri alınmış olabilir. Saatin kaç olduğunu en iyi bir analog saate bakarak öğrenebilirsiniz. Eğer otomatik değiştirmeye kapalı ise saatiniz de zaten bir değişim olmayacaktır.