Yemen Kasım'ı kaçıranlar yakalandı!

Suriye'nin Halep kentinden 2 çocuğu ve eşi ile birlikte Gaziantep'e gelip Düztepe Mahallesi'ne yerleşen Ahmet Kasım, geçen 24 Nisan günü oğlu Yemen ile birlikte her ay verilen erzak yardımından almak için Gazikent Mahallesi'ndeki toptancılar sitesine gitti. Engelli olduğu için tekerlekli sandalyeyle hareket eden Ahmed Kasım'ın yanından bakkala gitmek için ayrılan oğlu Yemen Kasım bir daha dönmedi. Oğlunu bulmak için çevrede yaptığı aramalar sonuçsuz kalan baba Ahmed Kasım polise başvurdu.

Çocuk tüm aramalara rağmen bulunamazken, geçen çarşamba günü Ahmed Kasım’ın cep telefonuna Yemen’in elleri ve ayakları bağlanmış halde çekilen fotoğrafını gönderen bir kişi, para istedi.

BORÇ İÇİN KAÇIRMIŞLAR



Yaşananların ardından harekete geçen polis, Ahmet Kasım ve akrabalarının ifadesine yeniden başvurdu. Baba Kasım, oğlunun, 13 bin lira borçlu olduğu akrabaları tarafından kaçırıldığını söyledi.

Polis, Gazikent Mahallesi'nde belirlediği adrese operasyon düzenleyerek, Yemen Kasım'ı kaçıran anne C.H., oğlu A.R. ve kızı S.H.'yi gözaltına aldı. Yemen Kazım ise kurtarılarak ailesine teslim edildi.