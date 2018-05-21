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Yeniden yapılan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 09:25 | Son Güncelleme

2015 yılında yıkılarak yeniden yapımına başlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmalar tamamlandı.

Yeniden yapılan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- 2015 yılında yıkılarak yeniden yapımına başlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmalar tamamlandı. Hastanenin 11 Haziran'da hizmete girmesi bekleniyor.

Taksim’de Sıraselviler Caddesi´nde 1969 yılında hizmete açılan ve uzun süre İlkyardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yenilenmek için yıkılmış, hastane Gaziosmanpaşa’ya taşınmıştı. Yıkılan alanda yeniden inşasına başlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmalar tamamlandı. İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastanenin 11 Haziranda hizmete girmesi bekleniyor. Son hazırlıkları yapılan hastanenin açılma noktasına gelmesi, hastanenin eksikliğini çeken mahalle sakinlerini de sevindirdi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Hastanenin son hazırlıkları ve çalışmalar havadan görüntülendi. Tabelalarının takıldığı malzemelerin içerisine taşındığı hastane, Taksimde büyük bir eksikliği giderecek.
Çevre sakinlerinden Hüseyin Özmen "Ben doğma büyüme Cihangirliyim. Bu hastanenin açılması için çok çaba sarf ettik. İstanbul çok güzel bir hastane kazandı. Hastane bir su gibi, yaşam gibi, ömür gibi. Eksikliğini çok fark ettik. 4.5 yıldır bu hastanenin açılmasını bekliyoruz. Gaziosmanpaşa bizim için çok uzaktı. Gitmekte zorluk çekiyorduk. Şimdi hastanemiz açılıyor. Çok mutluyuz" dedi.
Neslihan Önceler de " Ben hastanenin açılacağına inanamıyordum. Biz hastane varken anlamamışız ama gidince değerini anladık. Yaklaşık beş yıldır eksik olan hastanemiz açılıyor. Artık başka hastanelere gitmek zorunda kalmayacağız" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Yeniden yapılan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyorYeniden yapılan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyorYeniden yapılan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyorYeniden yapılan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

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