YSK açıkladı! 24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?

YSK, illerin çıkaracakları milletvekili sayısını 31 Aralık 2017 tarihli nüfus bilgileri ışığında yeniden belirledi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısındaki karara göre, İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28 vekil çıkaracak. İstanbul, Eskişehir’in çıkaracağı vekil sayısı, Temmuz ayında ilan edilen listeye göre 1 artarken, Bayburt ve Ağrı’nın vekil sayıları 1’er düştü.
İSTİFA İÇİN BEŞ GÜN VAR
YSK’nın 262 sayılı kararıyla, kamu görevlilerinin istifa etmesi gerekenler için son tarih, beş gün sonrası 26 Nisan saat 17.00 olarak belirlendi. YSK kararında, TBMM’nin genel seçimlerin yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin kararın 20 Nisan’daki birleşimde kararlaştırıldığı ve bu kararın aynı gün mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandığı vurgulandı. YSK kararında, kamu görevlilerinden adaylık için istifa edeceklerin ve emeklilik dilekçesi vererek ayrılacak olanların en geç 26 Nisan Perşembe gününe kadar dilekçelerini kurumlarına vermeleri istendi. (AA)
HANGİ İL KAÇ VEKİL ÇIKARACAK?
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