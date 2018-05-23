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Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 21:48 | Son Güncelleme

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetti.

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan 15 Temmuz darbe iltica

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