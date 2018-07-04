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Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:15 | Son Güncelleme

Seçim sonrası yeni sistemin ilk kabinesi merakla bekleniyor. Yeni kabinede kimler olacak tahminler yapılıyor. Yeni kabine için ismi geçenlerden biri de Yusuf Tekin. Peki Yusuf Tekin kimdir ve yeni kabinede hangi görevde düşünülüyor, Geçiş töreni sonrası bakan listesinde adı olacak mı?

Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

9 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk başkanı olarak yemin edecek ve akabinde yeni kabinedeki isimleri, bakanları ve bakanlıkları açıklayacak. Yeni kabine için ismi anılan kişilerden biri de Yusuf Tekin. Peki Yusuf Tekin kimdir ve yeni kabinede hangi bakanlık için adı anılıyor?

YUSUF TEKİN KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı olacağı konuşulan Yusuf Tekin 1970 yılında Erzurum Tortum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize´de tamamladı. Lisans öğrenimini 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde aldı. Siyaset ve Sosyal Bilimler Alanında 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktorasını tamamladı. 2007 yılında Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanı aldı. Mesleki kariyerine 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı´nda araştırma görevlisi olarak başladı.

2002 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı Fakültede 2007 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak, 2007-2010 yılları arasında Doçent olarak çalıştı. Bu süre içinde Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Dekan Vekilliği, Üniversite Senato üyeliği, Fakülte ve Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2010 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığı görevine atandı.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı. Doç. Dr. Yusuf TEKİN üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında 19. Yüzyıl Osmanlı modernleşmesi, Türk siyasal hayatı, Türk demokrasi tarihi, seçim sistemleri, anayasalar, insan hakları alanında dersler ve konferanslar verdi. Bu konularda yayınlanmış kitapları, akademik dergilerde, gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Akademik hayatı boyunca çalıştığı üniversitelerde gençliğin sorunları ve gençlik politikaları üzerine seminerler verdi, danışmanlıklar yaptı ve akademik projeler yürüttü. Çok sayıda sivil toplum örgütü bünyesinde bu tür çalışmalara katıldı.

Doç. Dr. Yusuf TEKİN, 29 Mayıs 2013 tarihinde ise Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Evli ve üç çocuk babası olan Yusuf TEKİN, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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