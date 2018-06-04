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Zahide Yetiş'e dolandırıcı şoku! Doktorlar ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 08:51 | Son Güncelleme

Dolandırıcı karı-koca “Sizi Zahide Yetiş’in programına çıkaracağız” diyerek hekimleri kandırdı. Onlardan para aldı. Ünlü sunucu Zahide Yetiş durumu anladı. Savcının kapısını çaldı. Zanlılar hakkında 10’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zahide Yetiş'e dolandırıcı şoku! Doktorlar ortaya çıkardı

Televizyon ekranları bu kez akıllara durgunluk veren bir vurgunla sallandı. Dolandırıcıların hedefi Zahide Yetiş'in programıydı. Buna göre Onur Ü. ve Fadime C. isimli karı-koca ünlü doktorları kandırdı.

Bu ikili söz konusu doktorlara "Rezervasyon Akdi" isimli bir form yolladı. Hekimlere "Sizi Yetiş'in programına çıkartıcağız" diye vaatlerde bulunup paralarını aldı. Ancak ünlü doktor Haşmet Bardakçı ve Fatih Şendağ oyunu anladı. Durumu hemen Yetiş'e anlattı. Yetiş de savcılığın kapısını çaldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Yetiş, adını kullanarak dolandırdığı insanlardan haksız kazanç sağlayan şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Onur Ü., bir medya kuruluşunda çalıştığını, kendisinin programlara çıkartmak için konuk ayarladığını anlattı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Onur Ü. ile eşi Fadime C. hakkında mağdur doktorlara ulaşarak haksız kazanç temin ettikleri ve dolandırıcılık suçunu işledikleri ileri sürülerek 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
zahide yetiş dolandırıcılık

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