Zahide Yetiş'e dolandırıcı şoku! Doktorlar ortaya çıkardı

Televizyon ekranları bu kez akıllara durgunluk veren bir vurgunla sallandı. Dolandırıcıların hedefi Zahide Yetiş'in programıydı. Buna göre Onur Ü. ve Fadime C. isimli karı-koca ünlü doktorları kandırdı.
Bu ikili söz konusu doktorlara "Rezervasyon Akdi" isimli bir form yolladı. Hekimlere "Sizi Yetiş'in programına çıkartıcağız" diye vaatlerde bulunup paralarını aldı. Ancak ünlü doktor Haşmet Bardakçı ve Fatih Şendağ oyunu anladı. Durumu hemen Yetiş'e anlattı. Yetiş de savcılığın kapısını çaldı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Yetiş, adını kullanarak dolandırdığı insanlardan haksız kazanç sağlayan şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Onur Ü., bir medya kuruluşunda çalıştığını, kendisinin programlara çıkartmak için konuk ayarladığını anlattı.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Onur Ü. ile eşi Fadime C. hakkında mağdur doktorlara ulaşarak haksız kazanç temin ettikleri ve dolandırıcılık suçunu işledikleri ileri sürülerek 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden yeniden paylaştı
Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!
Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce'ye: Apoletleri söker Demirtaş’ın omzuna takarsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı
HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı
Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama
Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?
Okuyucu Yorumları 0 yorum