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Afrin'de son dakika gelişmesi! Çatışma çıktı: Şehit ve yaralılar var

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 17:10 | Son Güncelleme

Afrin'den gelen son dakika haberine göre, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Kel Tepe'de tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle yoğun çatışmaların sürdüğü belirtiliyor. Teröristlerin kaçış noktaları havadan da vuruldu.

DHA'nın haberine göre Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerler tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı.

İHA'nın haberine göre çatışmanın Raco yakınlarında yaşandığı belirtiliyor.

TÜNELLERDEN SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR

A Haber'in haberine göre ise Kel Tepe'de çok kalabalık bir terörist grubu tünellerden sızma girişiminde bulundu. Bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Savaş uçakları, ATAK helikopterleri teröristlerin kaçış noktalarını vuruyor.

Bölgede çok sayıda tünel ağı olduğu, teröristlerin sızma girişimlerinde bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Afrin Son dakika asker şehit çatışma

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
FETO ÜRÜNÜ PAPA DOSTU KEŞKE YUNAN KAZANSAYDI DİYEN BİZANS KALINTILARI KANDIRILDIM DEYİP GEÇER ÇÜRÜK BEDELLI YADA ÇOCUKLARI GEMICIK YUZDURURKEN VATAN EVLATLARI SEHIT OLUYOR.. SEHITLERIMIZIN MEKÂNI CENNET OLSUN TÜRK MILLETININ BAŞI SAĞ OLSUN
BOP Başkanı KANDIRILDIM deyip geçiyor, çürük oğlanlar kumar oynuyor.. gemiciklerini yüzdürüyor... Bedelini VATAN çocukları ödüyor !... Şehitlerimizin ruhu şad olsun !...
Şehitlerin alayı BOZKURT KANDIRILDIM diyen biri çürük, diğeri ABD Vatandaşı olduğundan 27 gün asker, damat bedelli Rabişlerden hiç yok hep vatan evlatları bedel ödüyor.. Onlar gemicik yüzdürüyor.. Bu nasıl oluyor ??
BOP Başkanı KANDIRILDIM deyip geçiyor, çürük oğlanlar kumar oynuyor.. gemiciklerini yüzdürüyor... Bedelini VATAN çocukları ödüyor !... Şehitlerimizin ruhu şad olsun !...
sen sınırları temizledin içerde ne işin var aksaray gençlerim gidiyor resmen tuzağa düştük
dunyada sizin orneginiz yok. aizlee devlet millet vatan hainisiniz. chp zihniyetinin ulkemize olan zarari. tez zamanda chp ve sizin gibi zihniyetide degistirecegiz. adnan menderesi asan ozali zehirleyen 28 subati yasatan siz ve sizin gibi zihniyet iste. turkiyeye dusman ne iceride bunca dusman varken. chp ve sizin gibi devlet hukumet din dusmanlarinin olmadigi bir turkiyede olacak sonunda
allah yar ve yardımcınız olsun
şehitlerimiz olacaktır allah hepsine rahmet etsin eğer sivil kaybı düşünülmese tek bir şehit verilmez 2.250 leş alındfı bugüne kadar içimizde pkk lı fetocu yahudiler vatan sevdalısı gibi yorumlarla algı operasyonları yapmaya çalışıyor devletimiz elbette onları da takip ediyor hainlere asla geçit verilmeyecek böyle bir dönemde kimsenin birliğimizi bozmasına izin vermeyin
çatışmada onlarca sözde şehit var.3 tane sözde eğitimli jöh-pöh elemanı da sözde şehit oldu.41.günde sözde şehit sayısı 2000 e yaklaşıyor.imha edilen 2 helikopter , 60 tan fazla panzer ve 100 den fazla askeri araç(dozer , pikap) sayılmıyor bile.ayrıca onlarca sonucu kesinleşmeyen çatışma var.
Arkadaşlar maalesef en az 12 şehit 20 yaralımız varmış. Rabbim mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Tüm zalimler ve fitne peşinde koşanları kahru perişan eylesin.
Gariban çocuklarını düğüne gönderiyor,kendin çocukları sarayda yanında...
AFRİN HAREKATININ OLUMSUZLUKLARI 1.Harekat kış aylarında yapıldı. 2.harekat yapılmadan evvel gizliliğe riayet edilmedi.bir gece ansızın gelebiliriz diyerek düşmana hazırlanma imkanı verildi. 3.savaş arazisi dağlıktır. 4.savaş arazisi ağaçlıktır. 5.savaşa esad la birlikte başlanılsaydı çok az şehitle başarı elde edilirdi. 6.ypg abd tarafından hazırlandı ve modern silahlarla donatıldı.
Şehitlerimizin ruhu şâd olsun...
Arkadaşlar maalesef en az 12 şehit 25 yaralımız var. sayı daha artabilirmiş. Rabbim yardımcımız olsun.
AFRİN HAREKATININ OLUMSUZLUKLARI 1.Harekat kış aylarında yapıldı. 2.harekat yapılmadan evvel gizliliğe riayet edilmedi.bir gece ansızın gelebiliriz diyerek düşmana hazırlanma imkanı verildi. 3.savaş arazisi dağlıktır. 4.savaş arazisi ağaçlıktır. 5.savaşa esad la birlikte başlanılsaydı çok az şehitle başarı elde edilirdi.
Çok sayıda şehit ve yarılılar var????
ALLAH ASKERİMİZE YARDIMCI OLSUN.RABBİM ŞERLERİN ŞERRİNDEN,HAİNLERİN VE DÜZENBAZLARIN İKİYÜZLÜ OLANLARIN RİYASINDAN-FİTNE-FESADINDAN TÜM İNSANLIĞI KORUSUN. CENAB-I HAK CCC.TÜM ŞEHİTLERİMİZİ CENNETİNDE BULUŞTURSUN.
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