Afrin'de son dakika gelişmesi! Çatışma çıktı: Şehit ve yaralılar var

DHA'nın haberine göre Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerler tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı.
İHA'nın haberine göre çatışmanın Raco yakınlarında yaşandığı belirtiliyor.
TÜNELLERDEN SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR
A Haber'in haberine göre ise Kel Tepe'de çok kalabalık bir terörist grubu tünellerden sızma girişiminde bulundu. Bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Savaş uçakları, ATAK helikopterleri teröristlerin kaçış noktalarını vuruyor.
Bölgede çok sayıda tünel ağı olduğu, teröristlerin sızma girişimlerinde bulunduğu belirtiliyor.
Ayrıntılar geliyor...
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