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İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

GÜNDEM HABERLERİ  | 17.02.2018 17:00 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Ömer Uşağı köyünde bir ilkokulda ele geçirilen YPG'li teröristlere ait hücum yeleklerinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu armanın dikili olduğu görüldü. Öğrencilerin ders kitaplarında ise Türkiye'nin güneydoğu ve doğusu ile Suriye, İran ve Irak'ın da bazı kentlerini içine alan 'sözde' Kürdistan haritası yer aldığı ortaya çıktı.

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden arındırılan Afrin'e bağlı yerleşim alanlarında tuzaklanan mayın ve patlayıcılar, uzman ekipler tarafından bulunup, kontrollü imha ediliyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenliği sağlıyor. ÖSO mensupları, Hatay'ın Hassa ilçesinin karşına düşen Afrin'e bağlı Ömer Uşağı köyündeki ilkokulda yaptıkları aramada, YPG'li teröristlerin giydiği hücum yelekleri, kullandıkları silah ve mühimmat ile öğrencilere okutulan ders kitaplarını ele geçirdi.

TÜRKİYE'NİN DOĞU VE GÜNEYDOĞUSU 'SÖZDE' HARİTADA

YPG'li teröristlerin giydiği hücum yeleklerinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve yeleği giyen teröristin adının yazılı olduğu armaların dikili olduğu görüldü. Öğrencilerin ders kitaplarında ise Türkiye'nin Adana'dan itibaren Güneydoğu ve Doğu kentleri ile İran, Irak ve Suriye topraklarının bir bölümünün içerisinde yer aldığı 'sözde' Kürdistan haritası olduğu ortaya çıktı. YPG ve Öcalan'ın fotoğrafı armalı hücum yelekleri ile 'sözde' Kürdistan haritalarının bulunduğu kitaplar, ÖSO mensupları tarafından yakılarak imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Suriye YPG sözde kürdistan haritası Abdullah Öcalan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hiç kusura bakmayın.türkiye tutturmuş rusyanın g.tünün peşinden gitmeye.rusya afrin harekatı ile türkiyeyi emri altına aldı.bin ali yıldırım almanyaya neleri feda etti bilinmez ama karşılığında almanyada PKK taraftarlarının miting düzenlememesini istedi.ve abd yi düşman edindi erdoğan.rusya ve irana güvenerek.ama abd rusya ya bile diz çöktürdü kuşatmayla.abd ortadoğuya bilerek girdi sınırları değiştirmek için.kabullenmenizde fayda var.abd türkiye , ırak , iran ve suriyeyi kesinlikle bölecektir.hiçbir büyük ülke bırakmayana kadar ortadoğuda devam edecektir.haklılar da bence
nedense iyi niyetinden şüphe ettim..!!
O haritayı cizenide ona inananıda gömeriz.türkiyenin bir karış topragını vermeyiz.gerekirse baş verir baş alırız..
Beyler ben konuya farklı bakıyorum ABD 2 dünya savasında tam yenilirken Atom bombasını buldu Kendini 1945 belli Dünyanın hakimi yaptı Atom bombasını bir anda nasıl buldu? Anutakiler Ehliler Sümer medeniyeti Dünyada ilk kurulan medeniyet bakın nerde kurulmus Haritada Mezipotanya dikkat edin Tamamen kendi toprakları İŞID orda çok farklı işlerle urastı müslümanları katlentmekten başka Bu Sümerlerden kalan bütün herseyi talan ettiler bu serefsizler orda bir sey arıyorlar Arabın Kitabı Necronomicon bunun pesindeler Çok kitap okumuyan millet oldugumuz için bilgimiz yok öyle bişe varsa ?
Bunlar boş iş,Türkiyeden bir karış bile toprak alamazlar.Türkiyeyi bölmek isteyenleri ahanda öyle sınırlarımızın dışındaki ülkelerde bile asla rahat bırakmayız.Türkiyenin toprağında gözü olanları aha öyle güneydoğu ya gömeriz, ıraka gömeriz,afrine gömeriz. Afrin operasyonu sadece başlangıç.Şimdilik ucunu soktuk alıştırdıkca gerisi gelecek...
bu haritayı ki çizdirdi çizenler belli ya abd ya ab nah bir gram toprak alırsınız demiyorlar ki iranı ırakı parçalayalım hedef türkiye nah alırsınız kıyamete kadar o zaman savaş derim dikkat edinde tüm ortadoğuyu almayalım bu haritayı çizdiren o malum haçlı köpek ülkeler sizler önümüzde eğileceksiniz cengiz han gibi timur gibi fatih gibi kanuni gibi fatih gibi önümüzde boyun bükeceksiniz elbet o günde gelecek Türk milleti boyun büktürür.
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