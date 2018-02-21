İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Komisyonda muhalefet partilerin itirazı, AK Partili üyelerin oylarıyla kabul edilen ve torba tasarının 73'üncü maddesini oluşturan düzenleme, RTÜK'ten lisans alınmadan yurt içi ya da yurt dışından radyo ve televizyon yayını yapılmasını yasaklıyor. Yeni düzenlemeyle tüm internet yayınlarının hükümetin kontrolü altına gireceğini ifade eden CHP'li Mehmet Bekaroğlu, “Teknoloji almış başını gidiyor siz hala 4.Murat döneminden kalma yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyorsunuz. Bu düzenlemeden RTÜK'ün bile haberi yok. KHK ile yapacaktınız, buraya getirdiniz” dedi.

“HERKESİ KAPSIYOR”



Sözcü'de yer alan habere göre, HDP Milletvekili Garo Paylan da düzenlemenin sadece tv ve radyo yayını yapan kişi ve şirketleri değil, evinden, işyerinden cep telefonundan görüntü yayınlayan herkesi kapsadığını, düzenlemenin internet yasağı olduğunu söyledi. Paylan, “Ben şimdi bu komisyondan konuşmamı cep telefonundan yayınlasam, yayının kenarına da ‘Paylan TV' yazsam siz benim hemen yayınımı mı durduracaksınız?” diye sordu.