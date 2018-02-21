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İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.02.2018 21:15 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarına da RTÜK’ten lisans alma zorunluluğu getiren düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda büyük tartışmalara rağmen kabul edildi. CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, düzenlemenin 4’üncü Murat döneminden kalma yasaklar olduğunu söyledi.

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Komisyonda muhalefet partilerin itirazı, AK Partili üyelerin oylarıyla kabul edilen ve torba tasarının 73'üncü maddesini oluşturan düzenleme, RTÜK'ten lisans alınmadan yurt içi ya da yurt dışından radyo ve televizyon yayını yapılmasını yasaklıyor. Yeni düzenlemeyle tüm internet yayınlarının hükümetin kontrolü altına gireceğini ifade eden CHP'li Mehmet Bekaroğlu, “Teknoloji almış başını gidiyor siz hala 4.Murat döneminden kalma yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyorsunuz. Bu düzenlemeden RTÜK'ün bile haberi yok. KHK ile yapacaktınız, buraya getirdiniz” dedi.

“HERKESİ KAPSIYOR”

Sözcü'de yer alan habere göre, HDP Milletvekili Garo Paylan da düzenlemenin sadece tv ve radyo yayını yapan kişi ve şirketleri değil, evinden, işyerinden cep telefonundan görüntü yayınlayan herkesi kapsadığını, düzenlemenin internet yasağı olduğunu söyledi. Paylan, “Ben şimdi bu komisyondan konuşmamı cep telefonundan yayınlasam, yayının kenarına da ‘Paylan TV' yazsam siz benim hemen yayınımı mı durduracaksınız?” diye sordu.

CHP'li Haluk Pekşen de yasanın yürürlüğe girmesi halinde Türkiye'ye gelen turistlerin cep telefonuyla yapacağı tüm yayınların da yasaklarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Düzenlemeyi savunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, amaçlarının internet yayınlarına yasak getirmek, interneti kontrol altına almak olmadığını, düzenlemeyle sadece internet üzerinden tv ve radyo yayını yapan kişi ve kuruluşları RTÜK'ün alanına dahil edeceklerini söyledi. Ağbal, “Bizim kafamızda başka bir şey yok. Ancak düzenleme tereddüt yaratıyorsa genel kurulda önergeyle gerekli düzeltmeleri de yaparız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti internet CHP RTÜK Düzenleme radyo televizyon

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
Yasaklar Ülkesi oluyoruz iyice .
@veyso79 dünya yasaklar dünyası! olaya tersinden bakmayın
hükümetin yaptığı herşeyi elestireceksin ya yasak olmasın da birbirinizi .... siniz
@kalpakli ÖYLEYSE BEN SANA TALİBİM CANIM!!!!
@veyso79 yerim seni yawruuu veyso
Millet marsa arabasını yolluyor siz ortaçağ karanlığına gömüyorsunuz bizi
@egg1 millet marsa araba yolluyor, sen kendi sanatında mesleğinde dünya faydalı bi icat yaptınmı bugüne kadar. Lafa gelince mangalda kül bırakmassınız
@egg1 noldu len herkese salakça cevaplar hadi yawrum kuzey kore , iran , suudi arabistan oralarda yaşa yasakları seviyirsan , bu ülkeyi cehalete yedirmeyeceğiz ok
@egg1 senin zihniyetindekiler kendilerine bile gaydalı bişey yapmadılar, şu atışdığımız alet kimin icadı, insanlığa faydalı icatlar kimin icadı, sizin gibilerin gözü başkasının kümesinde diye herkesi öyle zannettiğiniz sürece böyle dolabın etrafında döner durursunuz.
@gforce siz nerde kul birskiyorsunuz efendim?
Çok iyiye gidiyor Türkiye devam edin yazık!!!!!
İnsanların sabrını sınıyorlar yeter 2 senedir artık yetet
Adnan ve Kedilerine düzenleme geliyor. Tabii sadece onlar değil daha birçok yayıncı bundan etkilenecektir.
chp ve pkk ve bunların ermeni asıllı kürt ve atatürk maskeli vekilleri karşı çıkıyorsa kesin ülkemiz için faydalıdır, kesin bilgi yayalım :)
4 üncü Murata kurban olun ne zaman zaten birinizin ağzından Osmanlıyı över nitelikte bir cümle bir kelime duyulduki sizlerin geçmişi tarihi Cumhuruyetten öte gitmez zaten bir sürü iftira ve safsatayla geçmişinizi mazinizi atalarınız olan Padisahlara etmediğiniz iftira etmediğiniz hakaret kalmamıştır inkılap tarihinin yazari olan Emin Oktay in Ermeni asıllı olduğunu biliyormu acaba yüce türk milleti böylelikle geçmişi ile olan bağ koparilmaya çalışılıyor
@orhanav sen bu yorumu kimin sayesinde yazıyorsun bi düşün bakalım.sende yoksa kurtuluş savaşını keşke yunanlılar kazansaydı diyen o fesli ..............adamdanmısın yoksa.
HER ŞEYİ KONTROL ALTINA ALTINA ALDILAR, ŞİMDİ SIRA ÖZGÜRLÜKLERE GELDİ.!!
bence haklılar.
Kimse duymasın, görmesin, bilmesin dönemi.
hani 16 nisanda referandumda DEMOKRASİ , ÖZGÜRLÜK gelecekti. Hanedanlık kurultu kisaca ger sey ortada 2019 icin CHP demenin zamani geldi. CHP varsa herkes icin var...
Adnan Oktar ı koruyorsunuz CHP zihniyeti.
yakında karı koca ya da yasak grtirirler
BEYLER,RÜZGAR TERSİNE ESMEYE BAŞLADIĞINDA NE YAPACAKSINIZ ACABA?
HAHAHA YASA HARIKA
4.Murad da zaten radyodan yayına izin vermiyordu. Ah CHP ahh
3. dunya ulkesinde olur boyle seyler.
bu kadar ilkel bir anlayışa artik oy vermeyecegim.
salak salak konuşmayın be. youtube daki yayınları görmüyosunuz galiba. Artı tv midir nedir bangır bangır pkk propagandası yapıyo. Tsk sivilleri bombalıyo diye çığlık atıyolar paso. bu sadece benim gördüğüm. görmediğim daha nice yayınlar var. elini kolunu sallayan yayın yapıyo özellikle youtube'da. adamlar senin kıytırık instagram yada facebook ta paylaştığın videoyu napsın? yok yasaklar ülkesiymiş yok bilmem ne. iyi o zaman herkes kafasına göre hareket etsin.
izleme öyleyse
terör yanlısı yayınların önüne geçebilecekse başarılı bi çalışma
DİKTE ETTİRMEYE GEREK YOK.. KÜFÜRÜ ÖNLEMEK.. ZOR GELİYOR.. BAZILARINA..
sayın vekilim tabiki 4 cü murattan kalma biz ülke olarak ileriye değil geriye gidiyoruz hasat bırakıp betona yatırım yapıyoruz geleceğimiz ne olacak bunu soran yokmu içinizde yokmu bir babayiğit konuşacak ülkemizde hırsızlık gasp ve ardından ölüm sayısı artıyor sizler bunlar için savaş verin vatandaş için o meclisdesiniz görevinizi yapın artık.
yasal yolla yayın yapanlar vergısını oduyor.ınternetten yapılan kacak yayın.nıye zorunuza gıdıyor.alsın lısansını yıne yayın yapsınlar.yasaklar ulkesıymıs vay anasınıya devlete vergı veren radyocular enayımı
Çok iyi oldu. Sahte sitelerle propaganda yapılamaz artık.
tipik akp işte onlara göre yayın yaparsanız sorun yok yeterki yanlı olun övün
adamlar haklı. kapatın ülkeyi mağra dönemi en güzeli idi serin serin otururuz.
ileri yüksek ve ampül adaleti
Gereken yayınlara yasak koyup kaldırın niye herşeye sansür olsun ki ...
özgürlük diye diye gebereceksiniz.Örğürlük demek herşeyin serbest olması mı demek.Utanmaz terbıyesızler kımısı laf ıle marsa araç yollar ,kımısın avukat kesılır.Bu gune kadar devlet için dişe dokunur neyınız varda klavye delıkanlılığı yapıyorsunuz
Goood
çokkk güzelll hareketler bunlarr devam edinizz devammm sandıkta görürsünüz sasıl olsa
bu milletin başına en büyük bela chp
Helal olsun devlet dediğin budur iliklerine kadar hissedecekler devleti.
teröristler ve vatan hainleri kafalarına göre yayın yapsınlar siz 4. Murat yasakları deyin neyin kafası bu?
chp vekili sen git bi votka al iç
kesinlikle yerinde bir yasa. adam web yada uydu üzerinden ne yayınlar yapıyor sizin haberiniz varmı ki bu şekilde eleştiriyorsunuz. haksız kazanç elde edenmi istersin saçma sapan şeyler satanımı istersin hepsi var bu kanallarda. on numara bir yasa olmuş tebrik ederim
Topluma her ne şekilde olursa olsun zarar vermeyen bir yayın yapılıyorsa bunu kim engelleyebilir,bu korku bu öfke neden acaba bu kadar rahatsızlık neden duyuluyor.İnternet gibi çocukların gençlerin neredeyse vazgeçilmezi olan ve onları her anlamda yonlendiren bir platformun denetim altına alınması kadar doğal ne olabilir.Esas şimdiye kadar beklenmesi bile hata yasalardaki boşluklardan kaynakli milletin inançlarıyla değerleriyle resmen dalga geçiliyor,her türlü propaganda yapılıyor,abuk sabuk yayınlar yapılıyor ama buna rağmen bunların denetlenmemesi isteniyor ve bunun adı özgürlük öylemi!!!
CHP ve avanesi olarak sizin kafanız yasaklanmis::))
Abi biz hangi ülkede yaşamaya başladık. eskiden özgürlük vardı şimdi kuzey koreyle yarışıyoruz
Bizim gibi ülkelerde yasak kabul edilen bir olgudur, buna da alışırız. İlk özel TV’ler radyolar çıktığında herkes özgürce konuşacak deniliyordu, neymiş zaman geçtikçe o olmaz bu olmaz denerek hiç konuşumaz hale geldik, geçmiş olsun.
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