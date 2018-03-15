HABER

Ailecek Şaşkınız filminin 'Adana' galası yapıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 00:36 | Son Güncelleme

AİLECEK Şaşkınız filminin oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Adana galasında izleyicilerle buluştu.

Ailecek Şaşkınız filminin 'Adana' galası yapıldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- AİLECEK Şaşkınız filminin oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Adana galasında izleyicilerle buluştu.
Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işık Aksoy ve Cengiz Bozkurt'un oynadığı 'Ailecek Şaşkınız' filminin Adana galası yapıldı. Galaya katılan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, filmin özel gösteriminden önce sevenleriyle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgisi gösterdiği ünlü oyuncular, yaptıkları esprilerle film öncesi yüzleri güldürmeyi başardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kural ve Cemcir, Ailecek Şaşkınız'ın diğer filmlerden farklı olarak hazırlanma süresinin daha uzun olduğunu, çekimlerin ise 5,5 hafta sürdüğünü söylediler. Kardeş Payı dizisinin yeniden çekileceği yönünde sosyal medyada yayılan söylentilerin gerçek dışı olduğunu anlatan oyuncular, yeni diziye başlayacaklarını, söylentilerin bununla karıştırılmış olabileceğini belirttiler. Türk Sineması'nda Adana'nın yerinin önemli olduğunu ifade eden Kural, daha önce birçok kez kente geldiklerini ve yoğun ilgi gördüklerini aktardı. Kural ve Cemcir, daha sonra sevenleriyle birlikte Ailecek Şaşkınız filmini izledi.

FOTOĞRAFLI

Ailecek Şaşkınız filminin 'Adana' galası yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadelerOğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler
İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldüİstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eva Herzigova, Alman moda markasının kapsül koleksiyonu seçti

Eva Herzigova, Alman moda markasının kapsül koleksiyonu seçti

People by Fabrika’nın yeni sezonunu Burcu Esmersoy açtı

People by Fabrika’nın yeni sezonunu Burcu Esmersoy açtı

Derya Baykal, Adanalı kadınlarla buluştu

Derya Baykal, Adanalı kadınlarla buluştu

Türk sinemasının hanımefendisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gönülleri fethetti

Türk sinemasının hanımefendisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gönülleri fethetti

Nükhet Duru: Birçok kadın Hülya Avşar gibi düşünmüyor

Nükhet Duru: Birçok kadın Hülya Avşar gibi düşünmüyor

Koçyiğit: Tarihi dizide kadın yöneticiyi canlandırmak isterim

Koçyiğit: Tarihi dizide kadın yöneticiyi canlandırmak isterim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.