Burcu Güneş’ten türkü albümü

Pop müziğin sevilen ismi Burcu Güneş, ‘Anadolu’nun Güneşi’ isimli türkü albümü çıkardı. Pop müziğin güçlü ismi Güneş, türkü albümüyle sevenlerini çok şaşırttı.

Güneş’in albümde herkesin ezbere bildiği 11 türkü yer alıyor. Güneş, türkü albümünde Selda Bağcanla’da bir düet yaptı. Güneş, albümünde Selda Bağcan’la “Minnet Eylemem” türküsünü birlikte seslendirerek farklı bir çizgiye imza attı. Selda Bağcan’ın Burcu Güneş’in sesini çok sevdiği için düetten hangi bir ücret talep etmediği de gelen bilgiler arasında.

Burcu Güneş’in, ‘Anadolu’nun Güneşi’ isimli türkü albümünü önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmesi bekleniyor.