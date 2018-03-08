HABER

Burcu Güneş’ten türkü albümü

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 00:03 | Son Güncelleme

Pop müziğin sevilen ismi Burcu Güneş, ‘Anadolu’nun Güneşi’ isimli türkü albümü çıkardı.

Burcu Güneş’ten türkü albümü

Pop müziğin sevilen ismi Burcu Güneş, ‘Anadolu’nun Güneşi’ isimli türkü albümü çıkardı. Pop müziğin güçlü ismi Güneş, türkü albümüyle sevenlerini çok şaşırttı.
Güneş’in albümde herkesin ezbere bildiği 11 türkü yer alıyor. Güneş, türkü albümünde Selda Bağcanla’da bir düet yaptı. Güneş, albümünde Selda Bağcan’la “Minnet Eylemem” türküsünü birlikte seslendirerek farklı bir çizgiye imza attı. Selda Bağcan’ın Burcu Güneş’in sesini çok sevdiği için düetten hangi bir ücret talep etmediği de gelen bilgiler arasında.
Burcu Güneş’in, ‘Anadolu’nun Güneşi’ isimli türkü albümünü önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmesi bekleniyor.

Burcu Güneş’ten türkü albümü

Burcu Güneş’ten türkü albümü

Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyorPrezervatif isyanı: Çok küçük geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Tam 4 ton ele geçirildi! Şoke eden görüntüler

Tam 4 ton ele geçirildi! Şoke eden görüntüler

Vagner Love sezon sonunda Flamengo'ya gidebilir

Vagner Love sezon sonunda Flamengo'ya gidebilir

Gaziantespor Spor Toto 1. Lig'den düştü

Gaziantespor Spor Toto 1. Lig'den düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazimağusa’nın sesi Mersin’den yükseldi

Gazimağusa’nın sesi Mersin’den yükseldi

Büyükşehirden nostaljik konser

Büyükşehirden nostaljik konser

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak

25 yıllık küslük 2 şarkıyla tatlıya bağlandı

25 yıllık küslük 2 şarkıyla tatlıya bağlandı

Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buldu! İşte tüm dallarda Oscar'ın kazananları

Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buldu! İşte tüm dallarda Oscar'ın kazananları

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.