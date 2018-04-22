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Haluk Levent yeleğini 25 bin liraya sattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Haluk Levent, konserlerinde giydiği yeleğini geliri yardım organizasyonlarında kullanılmak üzere bir iş adamına 25 bin TL’ye sattı.

Ünlü sanatçı Haluk Levent, konserlerinde giydiği yeleğini geliri yardım organizasyonlarında kullanılmak üzere bir iş adamına 25 bin TL’ye sattı. Levent, yeleğini sattığı iş adamından öğrenci bursu talep edeceğini de bildirdi.
Sosyal medya hesabından yeleğini açık artırmayla satışa çıkartan Haluk Levent, "Bu yeleğimi bu tweet’in altında açık artırmaya sunuyorum. Eee AHBAP’a para lazım. Kazanan arkadaşımıza yemek ısmarlayacağım, ona komik hikayelerimi anlatacağım. Kazanan belli olduktan sonra Anadolu Halk ve Barış Platformu’na (AHBAP) makbuz karşılığı bağış yapacak ve sonra yemeğe çıkacağız" şeklinde paylaşım yaptı. Ünlü sanatçının paylaşımına yüzlerce yorum ve teklif gönderildi. Bir süre sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada açık artırmayı sonlandırdığını belirten Haluk Levent, bir iş adamının yelek için 25 bin lira ödeme yapacağını, Salı günü paranın AHBAP hesabına yatırılacağını bildirdi.
Bir takipçisinin "Yine zengin kazandı" yorumuna da cevap veren Levent, "Zengin kazanmadı. Gönlü zengin kazandı. Yelek için 25 bin TL AHBAP’a bağış yapacak. Amaç bu. Kaç iş adamından çıkar bu hassasiyet? Merak etmeyin çocuklar. Yemekte onu kafalarım. 15 öğrenci bursu da alırım size veririm. Şüphesi olan?" şeklinde paylaşım yaptı.

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