HABER

Köyde mehteranlı düğün

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 20:42 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde mehterle köy düğünü ilgi gördü.Market işletmecisi Mehmet Sarı, 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık köyündeki Fatma Yıldız’a gönlünü kaptırınca düğün yapmaya karar verdi.

Burhaniye ilçesinde mehterle köy düğünü ilgi gördü.
Market işletmecisi Mehmet Sarı, 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık köyündeki Fatma Yıldız’a gönlünü kaptırınca düğün yapmaya karar verdi. Damadın babası Hulusi Sarı, düğüne mehter çağırdı. Şarköy’de konser veren mehteran, Kırtık’daki gelin alma törenine de katıldı. Kırktıklı gençler ipek bayrakla mehteranlı gelin alma ekibini karşılarken, kız evinin önünde de konser verildi. Gelin çıkarken dualar edildi. Mehteran köyü baştan aşağı gezdi. Kırtıklı vatandaşlar, mahallede ilk defa mehter izlemenin mutluluğunu yaşadı. Mahalle gençlerinin oyunlarla uğurladığı genç çift için Ahmet Akın Kültür Merkezinde de düğün eğlencesi yapıldı. Mahallede ilk defa mehteran izlediğini anlatan Recep Zengin,."Köyümüze ilk defa mehteran takımı geldiği için çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Köyde mehteranlı düğün

1 / 7

Köyde mehteranlı düğün

Köyde mehteranlı düğün
2 / 7

Köyde mehteranlı düğün

Köyde mehteranlı düğün
3 / 7

Köyde mehteranlı düğün

Köyde mehteranlı düğün
4 / 7

Köyde mehteranlı düğün

Köyde mehteranlı düğün
5 / 7

Köyde mehteranlı düğün

Köyde mehteranlı düğün
6 / 7

Köyde mehteranlı düğün

Köyde mehteranlı düğün
7 / 7

Köyde mehteranlı düğün

Köyde mehteranlı düğün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edis çocukların izdihamına uğradı

Edis çocukların izdihamına uğradı

Bursa’da Sertap Erener rüzgârı

Bursa’da Sertap Erener rüzgârı

“Bizum Uşaklar” 27 Nisan’da vizyona girmeye hazırlanıyor

“Bizum Uşaklar” 27 Nisan’da vizyona girmeye hazırlanıyor

Bolu'da Çağla Şıkel ilgisi

Bolu'da Çağla Şıkel ilgisi

Highway’de Çağla Şikel coşkusu

Highway’de Çağla Şikel coşkusu

Ziynet Sali Mardin’i salladı

Ziynet Sali Mardin’i salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.