Köyde mehteranlı düğün

Burhaniye ilçesinde mehterle köy düğünü ilgi gördü.

Market işletmecisi Mehmet Sarı, 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık köyündeki Fatma Yıldız’a gönlünü kaptırınca düğün yapmaya karar verdi. Damadın babası Hulusi Sarı, düğüne mehter çağırdı. Şarköy’de konser veren mehteran, Kırtık’daki gelin alma törenine de katıldı. Kırktıklı gençler ipek bayrakla mehteranlı gelin alma ekibini karşılarken, kız evinin önünde de konser verildi. Gelin çıkarken dualar edildi. Mehteran köyü baştan aşağı gezdi. Kırtıklı vatandaşlar, mahallede ilk defa mehter izlemenin mutluluğunu yaşadı. Mahalle gençlerinin oyunlarla uğurladığı genç çift için Ahmet Akın Kültür Merkezinde de düğün eğlencesi yapıldı. Mahallede ilk defa mehteran izlediğini anlatan Recep Zengin,."Köyümüze ilk defa mehteran takımı geldiği için çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz” dedi.