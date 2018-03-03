HABER

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 11:37 | Son Güncelleme

 İLK yurt dışı defilesini Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show'un organizasyonunda, ünlü mankenler podyuma çıktı.

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

İbrahim LALELİ/BAKÜ, (DHA)- İLK yurt dışı defilesini Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show'un organizasyonunda, ünlü mankenler podyuma çıktı. 'Alevler' şehri olarak bilinen Bakü'deki açılış defilesinde Türk rüzgârı esti.
Dünyaca ünlü top modellerin katılımıyla Türkiye'nin en büyük moda organizasyonunu gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, yurt dışındaki ilk etkinliğini kardeş ülke Azerbaycan'da gerçekleştirdi. Bu kez Türkiye'nin ünlü mankenlerini defile kadrosuna dahil eden firma, Bakü'de Türk rüzgârı estirdi. Azerbaycan'ın en büyük fuar merkezi EXPO Center'da düzenlenen organizasyon kapsamında, Türkiye'nin ünlü mankenleri Bakü'ye geldi. Aralarında Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Şebnem Schaefer, Günay Museyeva, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ege Begüm Yücetan'ın olduğu 30 Türk manken koreografisini Öner Evez'in hazırladığı defilede, Türk tasarımcıların 2018 ilkbahar- yaz kreasyonlarını sergiledi.
120 TASARIM TANITILDI
Azerbaycan başta olmak üzere, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye'den gelen davetliler, ilgiyle izledikleri defileyi cep telefonlarıyla da kaydetti. 120 farklı tasarımın tanıtıldığı defilede, mankenlerin her biri dört farklı elbise tanıttı. Defilede renkli, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbiseler kadar düz ve sade tasarımlar da dikkati çekti. Finalde, yavruağzı, önden yırtmaçlı, dekolte elbiselerle yürüyen mankenler, ayakta alkışlandı.
'HİÇ YABANCILIK ÇEKMEDİK'
Defilenin ardından kameraların karşısına geçerek soruları yanıtlayan Çağla Şikel, baba tarafının Azeri olduğunu söyledi. Azerice konuşarak espri yapan Şikel, "Burada kendimi hiç yalnız hissetmedim. Bizleri çok iyi ağırladılar. Baba tarafımın Azeri oluşu, kalben buraya bağlı olmama neden oluyor. Çok güzel ve renkli bir defilemiz oldu" dedi.
'SICAK VE GÜZEL ŞEHİR'
Manken Özge Ulusoy ise atmosfere bayıldığını belirtti. Giydikleri kıyafetler kadar insanların hayranlıkla kendilerini izlemelerinin mutluluk verici olduğunu anlatan Ulusoy, "Bu sefer Bakü'yü çok detaylı gezemedim. Fakat en yakın zamanda tekrar gelip her köşesini dolaşmak istiyorum. Sıcak ve güzel bir şehir. İnsanlarına bayıldım" diye konuştu.
'AZERBAYCAN'DA YILDA İKİ KEZ MODA GÜNLERİ DÜZENLEYECEĞİZ'
Dosso Dossi Holding Başkanı Hikmet Eraslan da kardeş ülke Azerbaycan'da defileye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Azerbaycan'da yılda iki kez moda günleri yapacaklarını kaydeden Eraslan, eylül ayında ikinci kez gelmeyi planladıklarını söyledi. Antalya'da her yıl yaptıkları şovları artık yurt dışına da taşıdıklarını vurgulayan Eraslan, "Azerbaycan'daki kardeşlerimiz bizi çok iyi ağırladı. Bundan sonra da burada büyük moda etkinliklerine imza atacağız" dedi.
Defiledeki coşku, Bakü'nün popüler eğlence merkezinde gerçekleştirilen partiyle devam etti. Azeri şarkıcılar Röya ve Soso Pavliashvili'nin konser verdiği parti renkli görüntülere sahne oldu.

FOTOĞRAFLI

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktıTürk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktıTürk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktıTürk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?
İstanbul'da panik anları!İstanbul'da panik anları!
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e sert sözler

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e sert sözler

Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

İlginizi Çekebilir

Çukur dizisinin İdris Koçovalı’sının gerçekte kim olduğu ortaya çıktı

Çukur dizisinin İdris Koçovalı’sının gerçekte kim olduğu ortaya çıktı

Kadir İnanır’ı hastaneye getiren Prof. Koçer: "45 dakika ikna etmeye uğraştım"

Kadir İnanır’ı hastaneye getiren Prof. Koçer: "45 dakika ikna etmeye uğraştım"

Kardashian’ın Erzurum ve Karslı olduğu ortaya çıktı

Kardashian’ın Erzurum ve Karslı olduğu ortaya çıktı

Simge’den Uludağ sahnesinde inanılmaz dans şovu

Simge’den Uludağ sahnesinde inanılmaz dans şovu

Orhan Gencebay'dan çok sert açıklamalar: Saldırılara maruz kaldık

Orhan Gencebay'dan çok sert açıklamalar: Saldırılara maruz kaldık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü ünlü sanatçıların klip çekimleri için mekan oldu

Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü ünlü sanatçıların klip çekimleri için mekan oldu

Magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

Magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

Elazığlı Yuri Boyka

Elazığlı Yuri Boyka

Diriliş Ertuğrul kadrosuna 4 yeni isim

Diriliş Ertuğrul kadrosuna 4 yeni isim

Defilede çantalar ’drone’la tanıtıldı

Defilede çantalar ’drone’la tanıtıldı

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.