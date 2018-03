Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

İbrahim LALELİ/BAKÜ, (DHA)- İLK yurt dışı defilesini Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show'un organizasyonunda, ünlü mankenler podyuma çıktı. 'Alevler' şehri olarak bilinen Bakü'deki açılış defilesinde Türk rüzgârı esti.

Dünyaca ünlü top modellerin katılımıyla Türkiye'nin en büyük moda organizasyonunu gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, yurt dışındaki ilk etkinliğini kardeş ülke Azerbaycan'da gerçekleştirdi. Bu kez Türkiye'nin ünlü mankenlerini defile kadrosuna dahil eden firma, Bakü'de Türk rüzgârı estirdi. Azerbaycan'ın en büyük fuar merkezi EXPO Center'da düzenlenen organizasyon kapsamında, Türkiye'nin ünlü mankenleri Bakü'ye geldi. Aralarında Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Şebnem Schaefer, Günay Museyeva, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ege Begüm Yücetan'ın olduğu 30 Türk manken koreografisini Öner Evez'in hazırladığı defilede, Türk tasarımcıların 2018 ilkbahar- yaz kreasyonlarını sergiledi.

120 TASARIM TANITILDI

Azerbaycan başta olmak üzere, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye'den gelen davetliler, ilgiyle izledikleri defileyi cep telefonlarıyla da kaydetti. 120 farklı tasarımın tanıtıldığı defilede, mankenlerin her biri dört farklı elbise tanıttı. Defilede renkli, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbiseler kadar düz ve sade tasarımlar da dikkati çekti. Finalde, yavruağzı, önden yırtmaçlı, dekolte elbiselerle yürüyen mankenler, ayakta alkışlandı.

'HİÇ YABANCILIK ÇEKMEDİK'

Defilenin ardından kameraların karşısına geçerek soruları yanıtlayan Çağla Şikel, baba tarafının Azeri olduğunu söyledi. Azerice konuşarak espri yapan Şikel, "Burada kendimi hiç yalnız hissetmedim. Bizleri çok iyi ağırladılar. Baba tarafımın Azeri oluşu, kalben buraya bağlı olmama neden oluyor. Çok güzel ve renkli bir defilemiz oldu" dedi.

'SICAK VE GÜZEL ŞEHİR'

Manken Özge Ulusoy ise atmosfere bayıldığını belirtti. Giydikleri kıyafetler kadar insanların hayranlıkla kendilerini izlemelerinin mutluluk verici olduğunu anlatan Ulusoy, "Bu sefer Bakü'yü çok detaylı gezemedim. Fakat en yakın zamanda tekrar gelip her köşesini dolaşmak istiyorum. Sıcak ve güzel bir şehir. İnsanlarına bayıldım" diye konuştu.

'AZERBAYCAN'DA YILDA İKİ KEZ MODA GÜNLERİ DÜZENLEYECEĞİZ'

Dosso Dossi Holding Başkanı Hikmet Eraslan da kardeş ülke Azerbaycan'da defileye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Azerbaycan'da yılda iki kez moda günleri yapacaklarını kaydeden Eraslan, eylül ayında ikinci kez gelmeyi planladıklarını söyledi. Antalya'da her yıl yaptıkları şovları artık yurt dışına da taşıdıklarını vurgulayan Eraslan, "Azerbaycan'daki kardeşlerimiz bizi çok iyi ağırladı. Bundan sonra da burada büyük moda etkinliklerine imza atacağız" dedi.

Defiledeki coşku, Bakü'nün popüler eğlence merkezinde gerçekleştirilen partiyle devam etti. Azeri şarkıcılar Röya ve Soso Pavliashvili'nin konser verdiği parti renkli görüntülere sahne oldu.