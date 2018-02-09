Yonca Evcimik’in, Yeni Hayvan Hakları Tasarısı mücadelesi

Kariyerinde ilk kez arabesk bir şarkı seslendiren Türk popunun 90’lardaki fenomen yorumcusu Yonca Evcimik, ’’Sokak hayvanları ve evcil hayvanların haklarını koruyan Yeni Hayvan Hakları tasarının çıkması için büyük bir mücadele verdim. Ancak bu konuda rant kaygısı olanlar beni engelledi’’ dedi.

Kariyerinde ilk kez arabesk bir şarkı seslendiren Türk popunun 90’lardaki fenomen yorumcusu Yonca Evcimik, CRI TÜRK’te Michael Kuyucu’nun konuğu oldu. Radyo programında ’Ortaya Karışık’ adını verdiği maxi single albümünü anlatan Yonca Evcimik, sokak hayvanları ve evcil hayvanların haklarını koruyan Yeni Hayvan Hakları Tasarısı’nın çıkması için büyük bir mücadele verdiğini ancak bu konuda rant kaygısı olanların kendisini engellediğini söyledi.

’’Diğer partilerin milletvekillerini davet ediyorum’’

Sokak hayvanları ile ilgili çıkacak yeni hayvan tasarısı ile yakından ilgilendiğini söyleyen Yonca Evcimik, ’’Geçmişte bunu Ayşenur Bahçekapılı ile takip ediyordum. Ayşenur Bahçekapılı meclis başkan yardımcısı olunca Cumhurbaşkanımız İlknur Öz Hanımefendi’yi görevlendirdi bu konuyla ilgili. AK Parti Başkan Yardımcılarından birisi İlknur Hanım. Yasanın çıkması için çok büyük bir mücadele ediyoruz. Şimdi yine bir toplantımız var. Bir iki STK’yı da alacağız ve diğer partilerden de milletvekillerini bu yasaya destek olmaları için davet ediyoruz. Umarım bu sefer başarılı oluruz’’ dedi.