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AK Parti Bolu mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "Bu seçimde inşallah ilk turda adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız"

SAKARYA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu seçimde inşallah ilk turda adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız." dedi.

Bolu Kent Medyanı'nda partisince düzenlenen mitingde konuşan Bakan Özlü, 24 Haziran'da hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanılacağını anımsattı.

Çok sayıda cumhurbaşkanı adayının olduğunu, Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Özlü, "Bu seçimde inşallah ilk turda adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmaya var mısınız? Bolu işi bitirmiş, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Özlü, 24 Haziran'da milletvekilleri için de oy kullanılacağını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu'dan 3 milletvekili adayımız var. 3'ü de pırıl pırıl, sizin içinizden çıkan değerli kardeşlerimiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmakla birlikte Bolu'da da 3-0 yapmaya var mıyız? İnşallah 24 Haziran'da sandığa gideceğiz ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız ve Bolu'yu da 3-0 yapacağız. Meydan dolu, coşku yüksek. Ben bu meydandan anlıyorum ki Bolu işi bitirmiş, sizlere teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum."

- "Bolu, turizm ve spor kenti olacak"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da uzun zamandır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, güçlerini milletten aldıklarını söyledi.

Bolu'nun yüzde 65'inin ormanlarla kaplı, Ankara ve İstanbul'a 2 saatlik mesafede, 200 kadar göl ve göletleriyle çok güzel bir şehir olduğunu anlatan Yılmaz, "Dünyada dört mevsimi doyasıya yaşayan tek yer, Bolu. Burada yaşıyoruz dört mevsimi. Bolu'nun geleceği turizm kenti, spor kenti olacak. Sporun her branşının merkezi burası olacak. Üniversite kenti olacak ve sıcak su kaynaklarıyla inşallah sağlık kenti olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da Başbakan Yıldırım'ı karşılamak için meydanı dolduran tüm vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti davasına her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Doğanay, "İnşallah asrın seçimine gittiğimiz şu günlerde sizlerle birlikte 24 Haziran'da, mübarek Ramazan Bayramı sonrasında millet olarak, ülke olarak 'Vakit Türkiye vakti, vakit Bolu vakti' demeye hazır mıyız Bolu?" diye konuştu.

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ak parti bilim miting Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

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