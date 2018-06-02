AK Parti Bolu mitingi

SAKARYA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu seçimde inşallah ilk turda adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız." dedi.

Bolu Kent Medyanı'nda partisince düzenlenen mitingde konuşan Bakan Özlü, 24 Haziran'da hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanılacağını anımsattı.

Çok sayıda cumhurbaşkanı adayının olduğunu, Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Özlü, "Bu seçimde inşallah ilk turda adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmaya var mısınız? Bolu işi bitirmiş, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Özlü, 24 Haziran'da milletvekilleri için de oy kullanılacağını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu'dan 3 milletvekili adayımız var. 3'ü de pırıl pırıl, sizin içinizden çıkan değerli kardeşlerimiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmakla birlikte Bolu'da da 3-0 yapmaya var mıyız? İnşallah 24 Haziran'da sandığa gideceğiz ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız ve Bolu'yu da 3-0 yapacağız. Meydan dolu, coşku yüksek. Ben bu meydandan anlıyorum ki Bolu işi bitirmiş, sizlere teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum."