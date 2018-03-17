AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Atalay: “Çanakkale Savaşı bizim gurur tablomuzdur”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Başkanı Kerim Atalay, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Çanakkale Savaşı’nın ülkemiz için bir gurur tablosu olduğunu dile getiren Atalay, “Binlerce vatan evladı toprağını korumak için canlarını hiçe saymıştır. Bu eşsiz mücadele dünyaya örnek olmuş ve vatan toprağının bir karışı bile verilmemiştir. Aziz milletimiz, yokluk ve imkânsızlıklara rağmen yüksek bir ruh ve sarsılmaz bir inanç sayesinde kazandığı bu zaferle hem milli tarihimizi hem de dünya tarihini adeta yeniden şekillendirmiş, yeniden yazmıştır. Bugün ise topraklarımızı kendilerince bölme hesapları yapan hainler, kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak, bizi birbirimizden koparamayacaktır. Çünkü biz büyük bir aileyiz. 15 Temmuz’da bir daha gördük ki yeryüzündeki hiçbir silah, vatan ve millet sevgisine karşı muzaffer olamayacaktır. Bu millet için, bu devlet, bu topraklar ve bu bayrak için canını hiç çekinmeden verecek asaletli insanlarımız, kadını ile erkeği ile tankların önlerine, silahların önlerine göğüslerini siper ettiler. Çanakkale ruhunun tarihin derinliklerinde yok olacağını düşünenler bir kez daha hezimete uğradılar. İnanıyorum ki 15 Temmuz şehitlerimiz, 18 Mart şehitlerimizle bir ve beraber olarak bu asil milletin gönüllerinde ilelebet yaşayacaklardır. Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi rahmet, fedakar gazilerimizi minnet ve şükran duygularımızla yad ediyorum” dedi.