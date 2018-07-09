AK Parti'de yerel yönetimlerde '2004'e dönüş! İşte 'Gönül Belediyeciliği'nin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlere yönelik uyarılarının perde arkası ortaya çıkmaya başladı. Seçim sonrasında teşkilatlar ve milletvekilleri tarafından hazırlanan raporlarda milletvekili seçimindeki oy düşüşlerinde belediyelerin icraatlarının, özellikle de vatandaş ile yeterince iletişim kurmamalarının da etkisi olduğunun altı çizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında "gönül belediyeciliği ve teşkilatçılığı"na geçileceğini açıkladı.

İşte AK Parti'nin gönül belediyeciliği'nin satırbaşları:



VATANDAŞLA YAKIN TEMAS



AK Parti, 2004'te AK Parti'yi yerel yönetimlere taşıyan ruh canlandırılacak. O dönemde başlayan ve marka haline gelen "AK Parti belediyeciliği" hizmetler bazında günün koşullarına göre revize edilecek. Vatandaş ile bütünleşmiş ruha geri dönülecek.

ESNAFLA KAHVALTI



Belediye başkanlarından sabah namazından gece yatana kadar zamanlarının büyük bölümünü vatandaş ile geçirmeleri istenecek. Başkanlar namazdan sonra esnafı ziyaret edip sabah çayını esnaf ile içip kahvaltısını yapacak.