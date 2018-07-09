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AK Parti'de yerel yönetimlerde '2004'e dönüş! İşte 'Gönül Belediyeciliği'nin detayları

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 07:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Gönül Belediyeciliği’ projesinin detayları ortaya çıktı. Yerel yönetimde AK Parti’yi 2004’te zirveye taşıyan belediyecilik anlayışına geri dönülecek.

AK Parti'de yerel yönetimlerde '2004'e dönüş! İşte 'Gönül Belediyeciliği'nin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlere yönelik uyarılarının perde arkası ortaya çıkmaya başladı. Seçim sonrasında teşkilatlar ve milletvekilleri tarafından hazırlanan raporlarda milletvekili seçimindeki oy düşüşlerinde belediyelerin icraatlarının, özellikle de vatandaş ile yeterince iletişim kurmamalarının da etkisi olduğunun altı çizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında "gönül belediyeciliği ve teşkilatçılığı"na geçileceğini açıkladı.

İşte AK Parti'nin gönül belediyeciliği'nin satırbaşları:

VATANDAŞLA YAKIN TEMAS

AK Parti, 2004'te AK Parti'yi yerel yönetimlere taşıyan ruh canlandırılacak. O dönemde başlayan ve marka haline gelen "AK Parti belediyeciliği" hizmetler bazında günün koşullarına göre revize edilecek. Vatandaş ile bütünleşmiş ruha geri dönülecek.

ESNAFLA KAHVALTI

Belediye başkanlarından sabah namazından gece yatana kadar zamanlarının büyük bölümünü vatandaş ile geçirmeleri istenecek. Başkanlar namazdan sonra esnafı ziyaret edip sabah çayını esnaf ile içip kahvaltısını yapacak.

ASLA İZİN VERİLEMEYECEK

Siyah plaka ve makam arabasının yansıttığı resmiyetten uzak durulacak. Halktan kopuk bir görüntünün oluşmasına asla izin verilmeyecek.

HALK GÜNLERİ

Başkanlar vatandaşın her zaman ulaşabileceği, sorunlarını dinleyecek mesafede olacak. Bunun için gerekirse haftanın belli günleri halk günü yapılacak. Herkes randevusuz gelip sorunlarını anlatacak. Sorunların çözülmesi için anında talimat verilip, takip edilecek.

KİMİN İHTİYACI VAR, BİLİNECEK

Yardıma ihtiyacı olan, yoksul vatandaşlara özel önem gösterilecek. Başkanlık yaptığı yerde kimin ne durumda olduğunu bilecek ve ona göre hemen yardım edecek.

EN KÜÇÜK BİR SIKINTI ÇIKMAYACAK

Vatandaşın elektrik ve su sıkıntıları, yollardaki çukurların kapatılması gibi sorunlarına önceli verilecek. Hizmetler ile ilgili en küçük bir sıkıntı bile ortaya çıkmayacak.

ALGI OPERASYONUNA GEÇİT YOK

İhale, imar gibi konularda algı operasyonlara neden olunabilecek işlerden uzak durulacak.

(Sabah)


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