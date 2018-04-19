AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin, "Seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil." dedi. Yazıcı, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Uyum Komisyonu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladığını, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında sona erdiğini belirtti. AK Parti ve MHP'nin seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin TBMM'ye sunduğu önergenin komisyonda görüşüldüğünü ifade eden Yazıcı, önergenin yarın TBMM'de görüşülerek kabul edileceğini söyledi. Yazıcı, seçimlerin yaklaşmasıyla uyum kısmıyla ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, 5 ayrı komisyon başkanının yapılan çalışmalara ilişkin sunumlar yaptığını belirtti.

Toplantının büyük çoğunluğunun yürütmenin yapılandırılması alanına ayrıldığını aktaran Yazıcı, şöyle devam etti: "Bu alanda yapacağımız çalışmaların seçimlere kadar yapılacak kısmı, seçimlerden hemen sonra yapılacak kısmı var ve daha sonraki süreçlerde devam edecek kısmı var. Alan dinamik bir alan. Belli bir zaman diliminde yürütmeyle ilgili çalışmaları yapıp, bitirip bir şey kalmadı diyeceğimiz bir alan değil. Seçimlere kadar yapacağımız çalışmaların özü bir anlamda alan temizliği yapmak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi sağlayacak, Cumhurbaşkanının Anayasa'da kendisine verilmiş kararnameyle düzenleme alanıyla ilgili hukuksal sorunlara yol açmadan, rahat çalışmasını sağlayacak alan temizliği yapacağız. Kanunlar çatışması olmasın, Anayasal normlar arasında bir ihtilaf zuhur etmesin amacıyla. Bu alandaki düzenlemelerin, Anayasa'nın 91. maddesi gereği bir yetki kanununu Meclisten geçirmek suretiyle yapılmasının daha doğru olduğunu değerlendiriyoruz." Yazıcı, siyasi partiler ve seçim mevzuatına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un bir sunum yaptığını belirtti.

Anayasa değişikliğinde, cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için 100 bin seçmenin teklifi düzenlemesinin yer aldığını anlatan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "En az 100 bin seçmenin cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurduğu kişileri Yüksek Seçim Kurulu ilan edecek. Seçim kurullarına başvurmak suretiyle kimlikleriyle birlikte kimi aday göstermek isterlerse o konuda beyanda bulunacak. Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil. Bu, işin doğasına da uygun değil. Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı seçilen kişinin Meclis üyesi olması halinde üyelikten istifa etmesi zorunlu hale getiriyor." Yazıcı, 8-10 maddeden ibaret olan paketin önümüzdeki hafta Mecliste görüşülüp yasalaşmasının sağlanacağını dile getirdi. Partinin yetkilendirdiği kişilerin Meclise sunulacak paketi önce MHP ile kurdukları Milli İttifak Komisyonunda görüşeceklerini vurgulayan Yazıcı, paketin, son şekli verildikten sonra TBMM'ye sunulacağını aktardı.

- 100 bin imza düzenlemesi Bir gazetecinin seçim pusulalarında nasıl bir yöntem kullanılacağını sorması üzerine Yazıcı, bu konunun henüz netleşmediğini ifade etti. "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza düzenlemesinde sorumlu YSK mı olacak?" sorusuna Yazıcı, "YSK'ya başvuracaklar çünkü onların seçmen olması şartı var. Bir kişi, bir adaya oy verebiliyor. Bununla ilgili kontrol ve denetimi de seçim kurulları yapacak. Zannediyorum YSK'nın buna ilişkin bir altyapı yazılımı var. Bu, denetimi sağlayacak. Vatandaşlar il ve ilçe seçim kurullarına başvurmak suretiyle yapacaklar ama daha çok ilçe seçim kurulları. Çünkü seçmen kütükleri orada bulunuyor." cevabını verdi. - Yetki kanunu Hayati Yazıcı, "Başbakan, ana muhalefet gibi kavramların kaldırılmasıyla ilgili bir düzenleme söz konusu paketin içinde mi yoksa sonra mı yapılacak?" sorusu üzerine, şunları kaydetti: "Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için 'başbakan' diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclisten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak. Belli alanlar kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi ile sözünü ettiğim kanun hükmünde kararnameyi asla karıştırmayın. Anayasa'nın 91. maddesi ile tanımlanan yetki kanununa dayalı yapılacak KHK ile düzenlemelerin alanı Anayasa ile tanımlanmış. Temel hak ve özgürlükler, siyasi haklar ve ödevler gibi alanlar bu kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez. Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak mini paketle ilgili alanlar kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez. Onun için kanunla düzenlenmesini hedefliyoruz."