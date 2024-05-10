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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 ilde terör operasyonları: 'Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek'

Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 ilde terör operasyonları: 'Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek'

10.05.2024 09:36
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik BOZDOĞAN-37 operasyonlarında 92 mağara ve sığınağın imha edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 ilde terör operasyonları: 'Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek'

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" mesajının verildiği açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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