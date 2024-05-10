Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 ilde terör operasyonları: 'Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek'

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" mesajının verildiği açıklamanın tamamı şu şekilde:

1️⃣1️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-37" operasyonlarında 9️⃣2️⃣ mağara, sığınak ve barınma… pic.twitter.com/TgXEIRedXC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 10, 2024

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





