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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

"AK Parti ile siyaset gençleşiyor. Bizim ana sloganımız bu"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti ile siyaset gençleşiyor. Bizim ana sloganımız bu." dedi.

Büyükgümüş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükgümüş, bir gazetecinin "CHP'den, seçimin kaybedeninin AK Parti olduğu yönünde" açıklamalar geldiğini hatırlatması üzerine, şöyle dedi:

"Bu, 'dünya kupasının kaybedeni Fransa'dır', demek gibi bir şey. Çünkü girdiği tüm seçimlerde oyunu artıran bir lider var. İlk turda 26 milyondan fazla oy olan bir Cumhurbaşkanı var. Parlamentoda güçlü bir temsile ulaşmış bir AK Parti var. Türkiye'nin bütün şehirlerinde ciddi bir varlık göstermiş. Türkiye'nin tamamına yakınından milletvekili çıkarmış. Hala daha gücünü artırarak devam ediyor. Bunu ben daha çok şuna yoruyorum, bir liderlik yarışı var CHP'de, oradaki gündemi geriye itmek için söylem olabilir. Bunun siyasi analizle bir ilgisinin olduğu kanaatinde değilim."

- "28 yaşında liste başı adayıydım"

AK Parti ile siyasetin gençleştiğini vurgulayan Büyükgümüş, "AK Parti ile siyaset gençleşiyor. Bizim ana sloganımız bu. Bunun önemli temsilcilerinden biri de şahsımız. Ben 28 yaşında bir genç olarak Türkiye'de bir şehrin liste başı adayıydım. Bunu ben AK Parti'nin gençliğe verdiği önem olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan da katıldı.

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş Samsun

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