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AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 21:34 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım'ın Giresun ve Ordu'da katıldığı mitinglerde alanlar neredeyse boş kaldı. 24 Haziran erken seçimi öncesinde AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerine katılımın oldukça düşük olması dikkat çekti.

Başbakan Binali Yıldırım, Giresun Atatürk Meydanı’nda düzenlenen mitingte konuştu. Yıldırım’ın konuşmasını yaptığı Atatürk Meydanı’nda büyük boşluklar olduğu miting alanının dolmadığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından Giresun’da alanın dolmadığı görüntüleri, “Burası Giresun. AK Parti son seçimde %61,8 oy aldı. Sahnede konuşan Başbakan Binali Yıldırım. Ve meydanın hali…” notuyla paylaştı.

ordu

ORDU'DA DA AYNI GÖRÜNTÜ

Başbakan Yıldırım, Giresun'dan sonra gittiği Ordu'da da aynı manzarayla karşılaştı.

Yıldırım'ı dinlemeye giden az sayıdaki vatandaş çevredekilerin kameralarına yakalandı. Başbakan sahnedeyken çok az kişinin dinlemesi dikkat çekti.

ordu miting


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Okuyucu Yorumları 38 yorum
BİZİM FINDIK KAFALILAR AKILLANMAYA BAŞLAMIŞ...
her nefis ölümü tadacaktır...
mitingede gidenlerin çoğu süriyeliler tamam
her şeyin bir sonu vardir. bunu bilerek yaşamak erdemliktir.
ne bekliyordunuz ki !
Şapka düştü kel göründü garibanın hakkını yiyen iiflah olmaz
İETT otobüslerini doldurur gönderirdik olmadı böyle şimdi?
artık BİTTİ AKP KRALLIĞI
millet artık aynı vaatleri dinlemek aynı yüzleri görmekten bıktı
ABO ETEKLER TUTUSTU bunlar yolcu kimse tutamaz
OHHHHHH...İYİ OLMUŞ....O KADAR MEMUR-SURİYELİ-TARİKATÇİ-HİZBULLAHÇISI TAŞINMASINA, TRİLYONLAR HARCANMASINA RAĞMEN, SONUÇ ORTADA...
Milet sizden bitmiş gidin diyor yeni seçim yeni düzen TAMAM
İşte bir milletin uyanışı!!!!!!!
bittiniz artık,bittiniz..as solistiniz bile artık "üvertür" gibi..çekilin gidin de millet de hep aynı şeyleri dinlemekten bıktı artık..
çoğu yerde öyle boş kalıyor çevre illerden sözde güvenlik amaçlı getirdikleri polislerle doldurmaya çalışıyorlar
Bitiyorsunuz. Bu rte nin heyecanı meyecanı yok artık. :)
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin bu seçim zalim ile mazlumların secimi işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!......
Din iman edebiyatıyla 16 senedir milleti uyuttular
Çok bile olmuş toplanan.
Tükenmişliğin göstergesi
Millet uyandı
Yolcudur abbas baglasan durmaz GIDIYORSUNUZ. Gule Gule : )
koyun olmayanlar ayıldı gerçekleri gördü sonunda.
kamera şakası gibi
Anaptan beter olucak bunların sonu siyasi ahlaksızlığın sonu
Çevre illerden otobüslerle partili taşımayı unutmuşlardır
TURNOSOL ZAMANI 24.HAZİRAN.2018 AK KARA BELLİ OLACAK İNŞAALLAH
Ben her yerde soyledim. Akp bir ideoloji partisi degildir. Akp demek erdogan demektir. Cok kisa surede, yani erdogan sahnelerden inince tabela partisi olmaya adaydir.
BIRAKIP GİDECEKLER BU GİDİŞLE
yarısı güvenlik görevlisi,diğer yarısı da belediye çalışanı ve aileleri.
İn ordan binali
Bunlar seçimden sonra yaptığımız yolları hastaneleri balyozlarla yıkacaklar diyen başbakan mı bizi neyle sınıyorsun ey güç:)
Cok bile gelmisler toplamayla miting yapamislar bu defa demekki.Yeter artik TAMAM.
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin bu seçim zalim ile mazlumların secimi işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!..........
BİR ALİ DEGİL BİN ALİ SANA KURBAN OLSUN DEDİNMİ DEDİN
gercegin ta kendisiii
Abbas yolcu bağlasan durmaz
YAŞA TAKILAN EMEKLİLERİN HAKKINI VERMEZSENİZ BU SEÇİMİ KAZANAMAZSINIZ
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