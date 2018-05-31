AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Başbakan Binali Yıldırım, Giresun Atatürk Meydanı’nda düzenlenen mitingte konuştu. Yıldırım’ın konuşmasını yaptığı Atatürk Meydanı’nda büyük boşluklar olduğu miting alanının dolmadığı görüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından Giresun’da alanın dolmadığı görüntüleri, “Burası Giresun. AK Parti son seçimde %61,8 oy aldı. Sahnede konuşan Başbakan Binali Yıldırım. Ve meydanın hali…” notuyla paylaştı.
ORDU'DA DA AYNI GÖRÜNTÜ
Başbakan Yıldırım, Giresun'dan sonra gittiği Ordu'da da aynı manzarayla karşılaştı.
Yıldırım'ı dinlemeye giden az sayıdaki vatandaş çevredekilerin kameralarına yakalandı. Başbakan sahnedeyken çok az kişinin dinlemesi dikkat çekti.
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