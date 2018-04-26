HABER

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı süreci

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 20:34 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için AK Parti'ye 1873 kişi aday adaylığı müracaatında bulundu

MUHAMMED ALİ TORUNTAY - AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimi için 1873 kişi aday adaylığı müracaatında bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 24 Haziran yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için müracaat süreci devam ediyor. Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra 81 ilde bulunan il başkanlıklarına başvurularını yapıyor.

Milletvekili aday adaylığı başvurusu için evraklarını tamamlayarak parti genel merkezine gelen milletvekillerinin yanı sıra partililer de aday adaylığı müracaatında bulundu.

AK Parti'ye, milletvekili aday adaylığı için şu ana kadar 1873 kişi müracaat etti. Parti yetkilileri bu sayının 29 Nisan'a kadar daha da artacağını ifade etti.

AK Parti'de, milletvekili aday adaylığı için 24 Nisan'da başlayan başvuru süresi 29 Nisan Pazar günü son bulacak.

AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!
İşte seçimlerde kullanılacak oy pusulası!İşte seçimlerde kullanılacak oy pusulası!
Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi ak parti müracaat

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki

Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki

AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.