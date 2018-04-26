AK Parti'de milletvekili aday adaylığı süreci

MUHAMMED ALİ TORUNTAY - AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimi için 1873 kişi aday adaylığı müracaatında bulundu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 24 Haziran yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için müracaat süreci devam ediyor. Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra 81 ilde bulunan il başkanlıklarına başvurularını yapıyor.
Milletvekili aday adaylığı başvurusu için evraklarını tamamlayarak parti genel merkezine gelen milletvekillerinin yanı sıra partililer de aday adaylığı müracaatında bulundu.
AK Parti'ye, milletvekili aday adaylığı için şu ana kadar 1873 kişi müracaat etti. Parti yetkilileri bu sayının 29 Nisan'a kadar daha da artacağını ifade etti.
AK Parti'de, milletvekili aday adaylığı için 24 Nisan'da başlayan başvuru süresi 29 Nisan Pazar günü son bulacak.
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