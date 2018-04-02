AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz

AK Partili Ali Murat Alatepe, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun 2017 Aralık ayında belediye başkanlığından istifa etmesinin ardından göreve getirildi. AK Parti’nin yeni belediye başkanı Alatepe'nin, yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadeler dikkat çekti.
“ESENYURT’U KAYBEDERSEK…”
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, kendi ömründen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermeye hazır olduğunu ifade eden Alatepe, “Ömründe eğer bir sıkıntı olacaksa, alsın benim ömrümden koysun ömrüne gıkım çıkarsa adiyim. Bizim ona çok ihtiyacımız var, ümmetin ona çok ihtiyacı var, Esenyurt'un Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı var. Esenyurt'un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. Niye var? Burayı kaybedersek Kudüs'ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam'ı kaybederiz, Mekke'yi kaybederiz. Onun için ona ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
Bu görüntünün ardından büyük sürpriz
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Ve ABD sürpriz teklifi kabul etti
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 33 yorum