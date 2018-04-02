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AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 20:41 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediye Başkanı olan AK Partili Ali Murat Alatepe'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Alatepe, ardından da sözü Esenyurt'a getirerek 'Burayı kaybedersek Kudüs'ü, İslam'ı ve Mekke’yi kaybederiz' dedi.

AK Partili Ali Murat Alatepe, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun 2017 Aralık ayında belediye başkanlığından istifa etmesinin ardından göreve getirildi. AK Parti’nin yeni belediye başkanı Alatepe'nin, yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadeler dikkat çekti.

“ESENYURT’U KAYBEDERSEK…”

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, kendi ömründen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermeye hazır olduğunu ifade eden Alatepe, “Ömründe eğer bir sıkıntı olacaksa, alsın benim ömrümden koysun ömrüne gıkım çıkarsa adiyim. Bizim ona çok ihtiyacımız var, ümmetin ona çok ihtiyacı var, Esenyurt'un Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı var. Esenyurt'un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. Niye var? Burayı kaybedersek Kudüs'ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam'ı kaybederiz, Mekke'yi kaybederiz. Onun için ona ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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Esenyurt Esenyurt Belediye Başkanı ali murat alatepe İslam

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Dini siyasete alet edene ALLAH lanet etsin!
yalaklikta sinir tanimiyorlar artik ilginc
yapmayın arkadaş..Gereksiz lüzumsuz cümleler kullanmayın Bunedir ya
Dalkavuğa sormuşlar sen ne iş yaparsın. Ne isterseniz onu yaparım efendim demiş.
yuh
Vay bee sen varsan İslam var yoksan islam kaybedilecek.Sen kimsin defol git Şarlatanlık yapma.
iğreniyoruz artık.yeter daa.
Neden Esenyurt Kâbe mi ?
din gücün oyuncağıdir
Esenyurt kâbe mi?Nasıl bir söz bu?Ağzından çıkanı kulağı duymamış!Allahım bu ülke kimlere kalmış?Lâ havle...
maşallah siyaset ne durumlara geldi dini bile artik kendi çikarlari için kullanmaya başladilar ALLAH sizi bildiği yapsin inşallah
siyaset böylemi yapılır güzel arkadaşıma birileri birşeymi içirdi işte polülizm işte yurdumun insanı allah sonumuzu hayır etsin.
Yüzyılın mal kitlesini iyi güdün.
hahahahahaha işte bu iyiydi ????
yuhh be sanki orta doğu savaşı yapıyor
zihniyete bak zihniyete ulan islamiyet esenyurtanmi ibaret din tüccarları
AKEPE siyasetçileri coştukca coştu son zamanlarda.. Beyler, siz yokkende Türkiye Cumhuriyeti vardı ve olacakta..AKEPE siyasetçilerinin bu arap kültürüne hayranlığını da anlayamıyorum..Türk olmanız yeterli..Hoş onuda ayaklar sltına aldınız ta..Sahi siz be ayaksınız!!?
Islam dini varolduğundan bu yana hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Binlerce konut mağdurunun mahkeme kapılarında süründüğü esemyurt'u Yüce dinimiz İslamla bu denli bağdaştırmak "şirk" değil de nedir?
siz nasıl yaratıklarsınız.sayenizde insanları dinden islamdan soğutuyorsunuz adım adım.yani sen seçimi kaybedersen islam kayboluyor.senin allah belanı versin be.dinin bu kadar rezilce temsil edildiği bir hükümet birdah dünya yüzüne gelmez.allah sizi de sizi inanıp dinini ülkesini bu hale getirenleride kahretsin.
:))
Kendinizi kaybedeceğiniz kesin d... diğerleri o kadar kolay kaybedilmez...
ohaaaa !!!! Şu akp ye oy verenlere sesleniyorum. Şu aklı dengesi yerinde olmayan adamlara nasıl oy veriyor sunuz ?
mide bulantısından ibaretsiniz artık
Ne demek şimdi bu? Nice elbiseler var içinde kimse yok nice koltuklar var üstünde adam yok
Bu ne alçak bir siyaset.dinimizi siyasetinizle kirletiyorsunuz,en alçak çıkarlarınıza alet ediyorsunuz.pis ve kirli işlerinizi islamla temizlemeye çalışıyorsunuz.yeter artık bu ahlaksızlığı bırakın
Yuh diyorum , koltuğu kaptırirsak makam mevkiyi kaptıririZ demiyorda İslami sömürü yapıyor . Allah ıslah etsin .
KAFAYI YEMİŞ ÜŞÜTÜĞÜN TEKİ....
esenyurt... MEKKE... ne alaka...? konuşmasını dinledim ama ne demek istediği ne anlatmak istediği hakkında pek bir şey anlamadım.... bir tek illede esenyurtu almak istediğini anladım..
AKP'li olsam, aklımla daha ne kadar dalga geçirteceğim diye durup bir düşünürdüm.
Sayın Başkan, İslam sizden önce de vardı, sizden sonra da var olacak... Din tacirleri kervanına siz de katılmayın lütfen.
bunun Conta yanmış motoru hararet yapıyor :-))
Sizin dininiz cebinizde oldugu için dogru söylüyorsun
hiç sola oy vermemiş bir insan olarak, artık zorlanıyoruz oy vermemiz için , gibi geliyor bana. bu kadar insanların dini ile oynamayın lütfen. sizi ülke idaresi için seçtik, ülkeyi idare edin. başka bir şey istemiyoruz, herkesin Allaha duası var, biz kudüsü de düşünürüz, mekkeyi de. allahın izniyle. gerek yok böyle söylemlere.
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