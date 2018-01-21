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Bahçeli'den, Erdoğan'a Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili destek telefonu 

POLİTİKA HABERLERİ | 21.01.2018 19:54 | Son Güncelleme 35 dakika önce

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; "terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına" değindiği öğrenildi.

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