Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye’nin vizyonunu geliştirdiğimiz gibi belediyecilik vizyonunu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu vizyonu da genişlettik. Halka dokunmak önemli. Neye ihtiyacı var, neyi hissettiğini bilmek önemlidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya’da, büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler Daireleri Başkanlıkları ek hizmet binası, hobi bahçeleri ile Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi ve Atatürk Devlet Hastanesi Semt Polikliniği açılışlarını gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu’na, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.

Açılışlarda konuşan Bakan Çavuşoğlu, ilçe ve büyükşehir belediyesi yatırımlarıyla Antalya’nın çok daha güzel olacağını belirtti. Antalya’dan Kumluca’ya kadar her yerin sıcak asfalt olacağını bildiren Çavuşoğlu, "Milletimiz hizmetin en iyisini istiyor vede hak ediyor. Antalya büyük bir şehir. Büyükşehir tüm Antalya’dan sorumlu. belediyecilik sadece alt yapı değil, vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda belediyeye iş düşüyor. Bu noktada belediyenin de kapasitesi olması lazım. Antalya için çalışan herkes en iyisini hak ediyor. Çalıştıkları yerlerin de güzel olması gerekir. Böyle açılış törenlerini tek tek yapmaya kalksak geldiğimizde her dakika açılış yapmamız gerekiyor. Bunların bir kısmını derleyelim toplayalım Cumhurbaşkanımız geldiği zaman açılışını yapalım" diye konuştu.

Sadece AK Partili belediyelerden değil diğer belediyelerden gelen talepleri de dikkate aldıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "İhtiyaç duyulduğu zaman büyük memnuniyetle yardımcı oluyoruz. O hizmetler, o projeler Antalyalılar içindir. Alt yapı, yollar, asfalt, köprülü kavşak, raylı sistem. Türkiye’nin vizyonunu geliştirdiğimiz gibi belediyecilik vizyonunu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu vizyonu da genişlettik. Halka dokunmak önemli. Neye ihtiyacı var, neyi hissettiğini bilmek önemlidir. Hobi bahçesini küçümsemeyelim. Buralarda yaşlılarımız vakit geçirmekten haz alıyorlar. Dertlerini unutuyorlar. Bizlerin imkanları var. Çoğumuz Antalya’da çiftçiyiz. Böyle imkanı olmayanlar var. Tüm bu vatandaşlarımın ihtiyacını ilk etabıyla büyükşehir belediyesinin karşılaması çok anlamlıdır. İkinci kısmı biterse sayı 948 olacak" dedi.