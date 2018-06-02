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Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 14:22 | Son Güncelleme

Bakan'dan 24 Haziran'da seçimlerine hazırlanan milletvekili aday listesini beğenmeyenlere ilginç bir yanıt geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da AK Parti’nin milletvekili adaylarına “Beğenmedik” diyen partililerle ilgili, “Desinler çok da benim şeyimde değil” diye yanıt verdi.

Şanlıurfa'daki partililerin bu konudaki rahatsızlığını AK Partili Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı dile getirmiş, partisinin 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için hazırlanan milletvekili aday listesine tepki göstermişti. Tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında toplanan partililer adına konuşan Pınarbaşı, liste tercihinin partiye oy kaybettireceği görüşünü savunarak, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşatmakla birlikte itirazlarını sürdüreceklerini belirtmişti.

'DESİNLERSE DESİNLER'

Sözcü'nün haberine göre; eleştirilere katıldığı bir televizyon programında yanıt veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba “Bu listede benim de sonradan tanıştığım çok değerli arkadaşlar var. Pırıl pırıl insanlar. Tanıdıkça daha da çok seviyorum. Birlik beraberlik içinde Urfa’ya hizmet edeceğimize inanıyorum. Bu bağlamda (eleştirilere yönelik) hala öyle diyorlarsa desinler. Benim de çok şeyim de değil yani”

AK Parti'nin Şanlıurfa listesinde birinci sırada Fakıbaba bulunuyor. Listenin dördüncü sırasındaki isim Zemzem Gülender Açanal ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün dünürü (damadının annesi).

Tam liste şu şekilde:

Ahmet Eşref Fakıbaba

Mehmet Kasim Gülpınar

Halil Özcan

Zemzem Gülender Açanal

Mehmet Ali Cevheri

İbrahim Halil Yıldız

Halil Özşavli

Ahmet Akay

Mehmet Fatih Aksoy

Güler Kama İzol

İbrahim Toru

Sedat Ertürk

İsmail Tosun

İbrahim Ayhan

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı eşref fakıbaba AK parti şanlıurfa aday listesi Şanlıurfa milletvekilleri listesi ak parti

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
NEYSEKİ 24 HAZİRANDA BUNLARDAN KURTULUYORUZ .
@bizedogrugerekli_2017 ayaklar baş oldu...BİR BAKANIN KONUSMASINA BAK..
bide bakan olacaksın terbiyesiz herif, inşallah kurtulacağız sizden bu sefer!!!
Ülkemin bakanı utanmasa şeyim değil o sözün aslını söyleyecek.Bunun gibi bakan olup'ta daha kötü olanlar'da var. CUMHURİYET'i yıkacağız,küçük çocuklara tecavüz eden enser vakfı yurt görevlisi için bir kereden bir şey olmaz diyen bakanların olduğu bu ülkede yaşayabilmek mucize.
Sana oy veren urfadaki anguslar şeyinde değil yani, urfadaki isotçular bakın fakıbabanız sizi şeyine takmıyor zaten gidip oy atacaksınız diyor :))
AKP İLE SİYASETTE VE BÜROKRASİDE SOKAK ADAMLARI SAHNE ALDI. TAM KALİTESİNE YAKIŞIR BİR CEVAP VERMİŞ.
Adam Tarım ve Hayvancılık bakanı olarak seçmen kitlesinin koyunlardan oluştuğunu bildiği için çokta şeeyy etmiyor :D Böyle oluncada acıyorum akplilere.
KOYUNLARDAN SORUMLU ZIRZOPA BAKK...
Bir bakmışsın milletvekili Bir bakmışsın İl Başkanı Bir de bakmışsın Belediye Başkanı Bunlar koltuğa yapıştı Bırakamıyor lar.
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