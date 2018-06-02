Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Şanlıurfa'daki partililerin bu konudaki rahatsızlığını AK Partili Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı dile getirmiş, partisinin 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için hazırlanan milletvekili aday listesine tepki göstermişti. Tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında toplanan partililer adına konuşan Pınarbaşı, liste tercihinin partiye oy kaybettireceği görüşünü savunarak, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşatmakla birlikte itirazlarını sürdüreceklerini belirtmişti.
'DESİNLERSE DESİNLER'
Sözcü'nün haberine göre; eleştirilere katıldığı bir televizyon programında yanıt veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba “Bu listede benim de sonradan tanıştığım çok değerli arkadaşlar var. Pırıl pırıl insanlar. Tanıdıkça daha da çok seviyorum. Birlik beraberlik içinde Urfa’ya hizmet edeceğimize inanıyorum. Bu bağlamda (eleştirilere yönelik) hala öyle diyorlarsa desinler. Benim de çok şeyim de değil yani”
AK Parti'nin Şanlıurfa listesinde birinci sırada Fakıbaba bulunuyor. Listenin dördüncü sırasındaki isim Zemzem Gülender Açanal ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün dünürü (damadının annesi).
Tam liste şu şekilde:
Ahmet Eşref Fakıbaba
Mehmet Kasim Gülpınar
Halil Özcan
Zemzem Gülender Açanal
Mehmet Ali Cevheri
İbrahim Halil Yıldız
Halil Özşavli
Ahmet Akay
Mehmet Fatih Aksoy
Güler Kama İzol
İbrahim Toru
Sedat Ertürk
İsmail Tosun
İbrahim Ayhan
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