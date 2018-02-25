Bakan Soylu: Geri çekilmek de bir erdemdir (3)

HAMSİ İKRAM ETTİ

Bakan Soylu, okul açılışının ardından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle ilçedeki Sanat Sokağı’ndaki alanda düzenlenen hamsi şölenine katıldı. Bakan Soylu, burada, daha önce pişirilen ve ekmek arasına konulan hamsileri kalabalıktakilere ikram etti. Hamsi şölenine ilgi yoğun oldu.

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