HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kıskançlık cinayeti! Sevgilisini sokak ortasında katletti, sonrasında bakın ne yaptı

Kıskançlık cinayeti! Sevgilisini sokak ortasında katletti, sonrasında bakın ne yaptı

26.04.2024 14:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ali İhsan Kaya (38), sokakta tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i (35) bıçaklayarak öldürdü. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Kaya, tutuklandı. Kaya'nın cinayetin ardından kaldığı aparta dönüp kıyafetini değiştirdikten sonra dışarıya çıktığı belirlendi. İşte detaylar...

Kıskançlık cinayeti! Sevgilisini sokak ortasında katletti, sonrasında bakın ne yaptı

Dehşete düşüren olay, dün saat 09.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya ile kız arkadaşı İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali İhsan Kaya yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlknur Çetin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

162833_MUGLANIN-MARMARIS-ILCESINDE-SOKAKTA-TA

HASTANE GÖTÜRÜLÜP KIRIK BACAĞI ALÇIYA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ali İhsan Kaya olduğunu ve elektrikli bisikletle kaçtığını tespit etti. Ali İhsan Kaya Atatürk Caddesi'nde polis ekiplerince durdurulup, gözaltına alındı. Sağ bacağı aksayan Kaya, hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde Ali İhsan Kaya’nın bacağının kırık olduğu belirlenip, alçıya alındı.

162834_MUGLANIN-MARMARIS-ILCESINDE-SOKAKTA-TA

KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

162869_MUGLANIN-MARMARIS-ILCESINDE-SOKAKTA-TA

Öte yandan Ali İhsan Kaya'nın cinayetin ardından kaldığı aparta girip, kıyafetini değiştirdikten sonra dışarıya çıktığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce balina kıyıya vurdu! Geriye kalan görüntüler şaşırttıYüzlerce balina kıyıya vurdu! Geriye kalan görüntüler şaşırttı
Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur tutuklandıEski Bursaspor Başkanı Emin Adanur tutuklandı
Görüntüler Adana-Mersin otoyolunda çekildi! Araçların üzerine yürüdüler, izleyenler inanamadı…Görüntüler Adana-Mersin otoyolunda çekildi! Araçların üzerine yürüdüler, izleyenler inanamadı…
Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla kıskançlık
En Çok Okunan Haberler
MEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladı

MEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladı

Ticaret Bakanlığı fiyatları düşürmek için harekete geçti! Tavuğa ihracat yasağı geliyor!

Ticaret Bakanlığı fiyatları düşürmek için harekete geçti! Tavuğa ihracat yasağı geliyor!

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davada karar

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davada karar

Görüntüler Adana-Mersin otoyolunda çekildi! Araçların üzerine yürüdüler, izleyenler inanamadı…

Görüntüler Adana-Mersin otoyolunda çekildi! Araçların üzerine yürüdüler, izleyenler inanamadı…

'Ailesiyle birlikte Van'ı yiye yiye bitirememiş...'

'Ailesiyle birlikte Van'ı yiye yiye bitirememiş...'

Korkutan artış: Yüzlerce kişiyi etkisi altına aldı!

Korkutan artış: Yüzlerce kişiyi etkisi altına aldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.