Bakan Tüfenkci'den şehit ailelerine ziyaret

Vatan için canını, kanını veren şehitlerin emanetlerini unutmadıklarını, bayram dolayısıyla ziyaret ettiklerini belirten Tüfenkci, "Son günlerde özellikle 24 Haziran seçimlerine giderken terör örgütleri son çırpınışlarda bulunuyor. Hükümet ve güvenlik güçlerimiz kararlılıkla terörün üzerine gidiyor." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci ve eşi Esra Tüfenkci, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan bomba imha uzmanı Salih Taç'ın merkez Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde oturan annesi Lütfiye Taç'ı ziyaret ederek bayramını kutladı.

Bakan Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü ve uzantılarının siyasete gölge düşürmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Seçimlerin huzur içerisinde geçmesi noktasındaki çabaları baltalamaya çalışıyorlar. Kandan, göz yaşından beslenen örgüt ve onun siyasi uzantıları bölge halkına oluşturmaya çalıştıkları baskıların ciddi mücadelelerle ortadan kalktığını görünce çok çeşitli provokasyonlara başvuruyorlar. Ben özellikle terör örgütü ve onun uzantılarıyla iş birliği içerisinde olan, onlara sempatiyle bakan ve sanki bugüne kadar 40 bin şehidimizin kanı ellerinde değilmiş gibi davrananların bir kez daha bu vesileyle düşünmelerini istiyorum.

Türkiye'nin istikbali ve istiklali noktasında yapılanları ve oynanan oyunları iyi görerek özellikle 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve onun yol arkadaşlarını Meclise göndererek güçlü bir hükümet ve Meclis oluşması noktasında da bir fırsat diye düşünüyorum."

