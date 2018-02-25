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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu bir aparattır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 00:37 | Son Güncelleme

BURSA (İHA)

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu bir aparattır"

BURSA (İHA)

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

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