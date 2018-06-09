Başbakan Yıldırım canlı yayında

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikte yaş ve ücret haberlerinin gerçekle alakası olmadığını belirterek, "Bu konuda bir ayrıntı, çalışma da söz konusu değil. Seçimlere sayılı günler kaldı. Yeni yönetim bunu gündeme alacaktır." dedi. Başbakan Yıldırım, NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "Benim de geçmişim Kürt" sözlerinin hatırlatılması üzerine, kendisinin Erzincanlı olduğunu, büyüklerinin bir kısmının Şanlıurfa, Bursa, bir kısmının ise Ağrı'da bulunduğunu, daha sonra Erzincan'daki köylerine yerleştiklerini anlattı. Erzincan'da kendilerine 'Kürtler' diye hitap ettiklerini söyleyen Yıldırım, bunun sebebinin de köye sonradan gelenlere Kürt denilmesi olduğunu dile getirdi. Erzincan'da Kürtlerle Türklerin, Alevilerle Sünnilerin iç içe yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Benim ilçemde 125 tane köy vardır. Bunun neredeyse üçte biri Kürt köyü, diğeri Sünni köy ama hiç aralarında bir sorun olmaz. Birbiriyle alışveriş, misafirlik yaparlar. Bizim böyle bir sorunumuz hiç olmadı. Benim adımı da koyan bir Kürt komşumuz. Binali ismi Kürtlerde çok yaygındır. Böyle bir ilişkimiz var. " diye konuştu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi dosyası tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, Gülen'in iadesi konusunda yapılanlarda herhangi bir eksik ve zafiyetin bulunmadığını söyledi. - "Amerika'dan biri Muharrem İnce'yi işletmiştir" Yıldırım, Amerika'ya Gülen'in iadesi konusunda 84 klasör belge gönderdiklerini, 100'den fazla sözlü ve yazılı girişimleri bulunduğunu dile getirerek, Amerika ile yapılan her temasın birinci maddesinin Fetullah Gülen'in iadesi olduğunu ifade etti. Bu konuda her iki ülkenin Adalet Bakanlıkları arasında da görüşmeler yapıldığını anlatan Yıldırım, "En son Muharrem İnce çıktı, 'Ben birisiyle görüştüm. FETÖ'nün iadesi usulüne uygun yapılmamış.' Nereden çıktı, kardeşim? Olsa olsa birisi Amerika'dan arayıp Muharrem İnce'yi işletmiştir. Başka bir izah aklıma gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu. Binali Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin telefonlarının dinlendiği iddialarının hatırlatılması üzerine de "Nasıl oradan öyle bir sonuç çıkarmış, bilemiyorum. Ben bunun ne kadar gayri ciddi bir yaklaşım olduğunu göstermek için söyledim. Muharrem İnce eğer bu işin üzerinde durur, detayına girerse bu işin içinden çıkamaz. Her şey açık seçik. Türkiye bir hukuk devleti, heyetleri de geldi enine boyuna incelediler. Bakalım ne açıklayacaklar. Bunun ne faydası var. Asıl olan terör örgütünün başını buraya getirmek mi, değil mi? Meselenin özünü bir tarafa bırakıyorsun, teferruatla gündem oluşturmaya çalışıyorsun. Garip değil mi? vatandaşlarıma soruyorum." dedi.

- "Yeni yönetim bunu gündeme alacaktır" Başbakan Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili yaş ve ücret haberlerinin gündeme geldiğinin hatırlatılmasına karşılık, "Bunların hiçbirisinin gerçekle alakası yok. Bu konuda bir ayrıntı, çalışma da söz konusu değil. Seçimlere sayılı günler kaldı. Yeni yönetim bunu gündeme alacaktır. Benim söylediğim sanki Cumhurbaşkanımızla farklı söylüyormuşum gibi anlam da çıkarmaya çalıştılar. Hiçbir fark yok." ifadelerini kullandı. Askerlik çağına gelen 5 milyonun üzerinde gencin olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu gençler, 'Bizi askere alın.' diyor. Biz diyoruz ki 'sizi askere alamayız, bu kadar imkanımız, kapasitemiz yok.' O halde diyorlar ki 'Bizi rahat bırakın hayatımızı yönlendirelim. Evleneceğiz, iş kuracağız, planlarımız var.' Haksız mı, haklı. Askerlik sivildeki vatandaş için bir anlamda ayak bağıdır. Kutsal bir görevdir ama askerliğini yaptın mı diye soruyorlar." dedi. Yıldırım, her yıl 350 bin civarında asker aldıklarını belirterek, 5 milyonu eritmek için 15 yıl gerektiğini, ayrıca her yıl yeni yetişen gençlerin de olduğunu dile getirdi.

Askerlik konusunun, bedelli, bedelsiz meselesi değil bir memleket meselesi olduğunu ifade eden Yıldırım, yeni hükümetin bu konuda köklü, kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini kaydetti. - "Operasyonlara daha çok profesyoneller katılıyor" Askerlikle ilgili çalışmalar konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüş ve kanaatlerinin önemine işaret eden Yıldırım, "Ülke savunması, terörle mücadele gibi hassas konuların zaafiyete uğramaması gerekir." diye konuştu. Yıldırım, son 2 senedir silah altına alınan erlerin operasyona çıkarılmadığına dikkati çekerek, operasyonlara daha çok profesyonellerin katıldığını söyledi. 15 Temmuz'dan sonra profesyonelleşmeye hız verdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Bunu da dikkate alırsak, gelecek yıllarda askerlik vazifesi konseptini yeni baştan ele almak gerekiyor." dedi. - "Kolaysa bugüne kadar kaç tane yapmış" Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'yol, köprü, tünel yapmak kolay' şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kolaysa bugüne kadar kaç tane yapmış. Yaptığı bir tane varsa söylesin. Kolay mı zor mu gelsin yanımızda bir ay staj yapsın da anlasın. Öyle bol keseden atmakla olmuyor. Kolaylığını, zorluğunu biz biliyoruz. 15 sene ömrümüzü verdik bu işe. Allah'a şükür sonuçlarını da gördük. Altyapı gelişmişliği bakımdan 15 sene önce 39'uncu sıradaydık. Şimdi 9'uncu sıraya yükseldik. Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğundan da daha iyi altyapımız var. Türkiye bugünlere böyle laf olsun, torba dolsun sözlerle gelmedi. Tüneller yaparak, köprüler yaparak geldi. Hızlı internet, hızlı tren, havayolu halkın yolu. Türkiye'nin bugün dünyanın 9'uncu, Avrupa'nın 2'nci büyük havayolu şirketi var. 26 havalimanından, 56 havalimanına çıkmış bir Türkiye var. Dünyada en yaygın uçuş ağı bulunan bir markası var. İşte bu rakamlar bize dünyanın en büyük havalimanını yapma ihtiyacını ortaya koydu." - "Gerçek anket sandıktır" Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin anketlerde son sonuçların nasıl olduğu yönündeki soruya cevap verirken de şunları kaydetti: