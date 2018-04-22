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Başkan Doğan: “24 Haziran’daki seçim dur demek için atılan bir adımdır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

İzmit’in köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “24 Haziran’daki seçim, Türkiye üzerinde oynan oyunlara dur demek için atılan en doğru adımdır” dedi.İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, kent merkezinde yaptığı mahalle gezilerine Kısalar, Nebihocalar ve Bögürgen köyleriyle devam etti.

Başkan Doğan: “24 Haziran’daki seçim dur demek için atılan bir adımdır”

İzmit’in köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “24 Haziran’daki seçim, Türkiye üzerinde oynan oyunlara dur demek için atılan en doğru adımdır” dedi.
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, kent merkezinde yaptığı mahalle gezilerine Kısalar, Nebihocalar ve Bögürgen köyleriyle devam etti. Belediye meclis üyesi Mehmet Çetin, Ak Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Nurullah Yılmaz ve köy muhtarları Doğan’a eşlik etti. Doğan köy ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada 24 Haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sadece Türkiye’yi değil dünyayı ilgilendirdiğini dikkat çekti.
Haziran ayında yapılacak olan seçimin önemine dikkat çeken Başkan Doğan, “ Öncellikle bu seçimin sadece milletimiz için değil, gönül coğrafyamız dünya mazlumları için de hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin özellikle Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıldönümü yaklaştıkça ve Türkiye’deki büyüme, teknolojik anlamdaki gelişmeler kalkınmalar belli bir hızla devam ettiği süre içerisinde bir takım karşı hamlelerin geldiğini hepimiz gördük. Bu operasyonları da tek tek saymaya gerek yok. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Suriye’de oluşturulmak istenen yeni devlet yapısı bunun en belirgin örneğidir. Bu oyunlar ve oluşumlara karşı ülkemizin verdiği mücadele de ortada. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu oyunlar bir bir bozuluyor” dedi.
Seçimin Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dur demenin en iyi yolu olduğunu dile getiren Doğan, “8 yıldır gittiğim Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyeti Genel Kurulu’nda bu ülkelerin ülkemizle ilgili olumsuz yaklaşımlarını ve propagandalarını gözümle görüyor ve yaşıyorum. Türkiye’nin bu coğrafyadaki bu kadar önemli bir hedef olması ve yapılan hamlelere daha hızlı ve etkili cevapları verilebilmesi için bir an önce olması gereken başkanlık sisteminin, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de uygulamasını zorunlu hale getirmiştir. 24 Haziran’daki seçim, dünyadaki mevcut yapılanma, Türkiye üzerinde oynan oyunlara dur demek için atılan en doğru adımdır. Seçimin olabildiğince erken olması en doğrusuydu” diye konuştu.
Türkiye’nin menfaati için iç ve dış düşmanlara karşı bu süreçte el ele verilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Doğan “Bu seçimin batıyı, Amerika’yı, düşmanlarımızı rahatsız ettiği bir gerçekse bu durumu desteklemek gerekir. Eğer bu seçim görüntüsü düşmanlarımızı rahatsız edecekse, siyasi parti gözetmeksizin, ülkemizdeki istikrarın devamlılığı için, çocuklarımızın geleceği için tarafımız ortak olmalı. Biz halkımıza güveniyoruz. Halkımızın tarafını çok güzel bir şekilde sandıkta belli edeceğini biliyoruz. Şimdiden 24 Haziran seçimleri hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan: “24 Haziran’daki seçim dur demek için atılan bir adımdır”

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