BBP Lideri Destici: Genel aftan yana değiliz

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cezaevi affı konusuyla ilgili "Kulun kula karşı işlediği, insanın insana karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz" dedi.

Ankara'dan Eskişehir'e gelerek Vişnelik Mahallesi'ndeki özel bir hastanede kız bebek dünyaya getiren yeğeni Tuğba Köse'yi ziyaret eden Mustafa Destici, çıkışta gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği cezaevi affı konusuyla ile ilgili soru üzerine Destici şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli ile benim af konusunu görüşme fırsatımız oldu. Tabii kendisinin ciddi kaygıları var, haklı endişeleri var. Bu konuda da ileri sürdüğü haklı birtakım gerekçeler var. Ben ona saygı duyuyorum. Ama BBP olarak af konusunda görüşümüz şudur; Biz insanın insana karşı işlediği, yani kulun kula karşı işlediği suçlarda af yetkisinin devlete ait olamayacağını, ancak bir insanın kendisine karşı işlenen suçtan dolayı o suçun sahibini ancak kendisinin af edebileceğine inanıyoruz. Bizim bakışımız bu. Ama devlet kendisine karşı işlenen suçları af etmekte böyle bir karar alabilir, böyle bir yetkiyi kullanabilir. Milletin verdiği yetkiyi bu yönde kullanabilir. Ama dediğim gibi kulun kula karşı işlediği, insanın insana karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz. Ancak ve ancak o kişi helallik verirse ancak o şekilde olabilir diye düşünüyoruz. Bir kere daha söylüyorum; Sayın Bahçeli'nin endişelerine, gerekçelerine de kendisi açısından değerlendirmelerine de saygı duyuyorum."

'BEDELLİ ASKERLİĞİ DOĞRU BULMUYORUZ'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bedeli askerlik konusundaki görüşlerini de açıklayarak şöyle konuştu:

"İlkesel olarak bedeli askerliği doğru bulmuyoruz. 'Lakin eğer çıkacaksa buradan elde edilecek gelirin bir kısmının SMA hastalarına ayrılmasını arzu ediyoruz' diye aylar önce bir açıklamada bulununca, bu konuda bize de hayli soru soruldu. Orada da SMA hastalarıyla ilgili de bir sonuç alındı. Yani tamamıyla da olmasa da bir sonuç alındı. Ama bedelli askerlik konusunda şunu söylüyorum; bir problem var. 500-600 bin sayıdan bahsediliyor. Hatta daha üstünden 700-800 binden bahsediliyor. Dolayısıyla da asker alma idaremizde bir problem var. Sistemimizde bir problem var. Öncelikle bu problemin ortadan kaldırılması lazım. İkinci olarak bu yığılmaya da bir sonuç bulunması lazım. Bunun ben direkt bedelli olarak çözümünden yana değilim."

Konuşmasının devamında, "Yani 'mutlaka ama mutlaka şu anda bedelli askerlik bekleyenler, asker kaçağı konumunda olanlar ya da ertelemiş olanlar kaç yüz bin ise mutlaka ama mutlaka bir askeri elbiseyi giymeli, temel bir eğitimi almalı, ondan sonra da herkesin kendi bütçesine göre ve mesleğine göre bir çözüm üretilmelidir' diyorum" ifadelerini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"Yani 'sadece direkt parayı ver, sen askerlikten kurtul, parası olmayan askerlik yapsın' buna karşıyım. Bunu doğru bulmuyorum. Bir uygulama gelecekse yoksul için de gelsin, fakir için de gelsin, parası az olan için de gelsin, parası çok olan için de gelsin. Ve kiminin parası, kiminin eğitimi, kiminin yaptığı iş, kimi gücüne göre bir para ödesin. Direkt şu kadar yaş, şu kadar para; ben bunu doğru bulmuyorum. Bunu haksızlık olarak görüyorum, adaletsizlik olarak görüyorum. Ama bir çözüm üretilmeli. Çözüm şöyle olmalı; mutlaka askere alınmalılar, temel eğitim görmeliler. Eğer bir bedel konacaksa herkesin bütçesine göre olmalı. Bir mesleği varsa da o mesleğinden istifade edilebilir. Dolayısıyla böylece hem şehit aileleri incinmemiş olur hem de gönüllü olarak askerliğimizi yapan kahramanlarımız da bir burukluk hissetmezler. Bunların hepsinin düşünülüp ona göre bir ortak akılla çözüm bulunması da gerekiyor. Bu problemin çözülmesi gerekiyor. Sayın Başbakan açıkladı işte; 15-16 yılda eritilecek bir yığılmadan bahsediyor. Dolayısıyla bu yığılmanın da ortadan kaldırılması lazım."

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