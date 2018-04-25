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Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti toplantısında alınan karar

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 07:46 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik çıkacak mı? Milyonlarca genç bu sorunun yanıtın beklerken AK Parti Genel Merkezi'nde dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK toplantısında, 24 Haziran seçiminin yanısıra bedelli askerlik konusunun da gündeme geldiği ortaya çıktı.

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti toplantısında alınan karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti MKYK toplantısında bedelli askerlik konusu da gündeme geldi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, AK Parti MKYK'da gündeme gelen bedelli askerlik konusu yapılan oylama sonucunda reddedilerek görüşülmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bedelli askerlik konusuna olumsuz yaklaştığı belirtildi.

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