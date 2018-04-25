Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti toplantısında alınan karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti MKYK toplantısında bedelli askerlik konusu da gündeme geldi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, AK Parti MKYK'da gündeme gelen bedelli askerlik konusu yapılan oylama sonucunda reddedilerek görüşülmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bedelli askerlik konusuna olumsuz yaklaştığı belirtildi.