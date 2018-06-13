HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Bu millete kimse diz çöktüremez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Hep beraber emperyalistlere, oyun kuranlara şunu söyleyeceğiz: Bu millete kimse diz çöktüremez, bayrağı kimse indiremez. Trabzon buna müsaade etmez, Trabzon yeniden destan yazar" - "Buradan mesaj verelim tüm dünyaya, tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır, dünya sana düşman olsa da Trabzon senden yanadır, Rize senden yanadır, Karadeniz senden yanadır, Türkiye senden yanadır, Allah bizden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hep beraber emperyalistlere, oyun kuranlara şunu söyleyeceğiz: Bu millete kimse diz çöktüremez, bayrağı kimse indiremez. Trabzon buna müsaade etmez, Trabzon yeniden destan yazar." dedi.

Bak, AK Parti'nin Trabzon mitingindeki konuşmasına, "Trabzonlum, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, size selam getirdim Recep Tayyip Erdoğan'dan." sözleriyle başladı.

Trabzon'un bugün çok coşkulu olduğunu belirten Bak, "Karadeniz fırtınası geliyor, Trabzon hazır. 24 Haziran seçimlerine, meydana baktığımızda 'Trabzon hazır' diyoruz. 24 Haziran'a hazır mıyız Trabzon?" diye seslendi.

Bakan Bak, vatandaşlarla bir süre bordo-mavi ve Recep Tayyip Erdoğan sloganı attı.

Karadeniz'in incisi Trabzon'un spor ve kültür şehri olduğunun altını çizen Bak, "Trabzon 24 Haziran'da da yeni bir destan yazacak. Sandıklardan şöyle haykıracak, 'Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz.' İnanıyoruz ki Trabzon 24 Haziran'a muhteşem bir çıkış yapacak. Bunu görüyoruz, muhteşem bir Trabzon var." ifadesini kullandı.

Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hep beraber emperyalistlere, oyun kuranlara şunu söyleyeceğiz: Bu millete kimse diz çöktüremez, bayrağı kimse indiremez, Trabzon buna müsaade etmez, Trabzon yeniden destan yazar. Buradan mesaj verelim tüm dünyaya, tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır, dünya sana düşman olsa da Trabzon senden yanadır, Rize senden yanadır, Karadeniz senden yanadır, Türkiye senden yanadır, Allah bizden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan."

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Bakan Tüfenkci: 'Türkiye'de üretim yok' diyenler art niyetliBakan Tüfenkci: 'Türkiye'de üretim yok' diyenler art niyetli
Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe'den Muharrem İnce’ye cevapEsenyurt Belediye Başkanı Alatepe'den Muharrem İnce’ye cevap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Trabzon mitingi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Trabzon

En Çok Okunan Haberler

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.