Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hep beraber emperyalistlere, oyun kuranlara şunu söyleyeceğiz: Bu millete kimse diz çöktüremez, bayrağı kimse indiremez. Trabzon buna müsaade etmez, Trabzon yeniden destan yazar." dedi.

Bak, AK Parti'nin Trabzon mitingindeki konuşmasına, "Trabzonlum, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, size selam getirdim Recep Tayyip Erdoğan'dan." sözleriyle başladı.

Trabzon'un bugün çok coşkulu olduğunu belirten Bak, "Karadeniz fırtınası geliyor, Trabzon hazır. 24 Haziran seçimlerine, meydana baktığımızda 'Trabzon hazır' diyoruz. 24 Haziran'a hazır mıyız Trabzon?" diye seslendi.

Bakan Bak, vatandaşlarla bir süre bordo-mavi ve Recep Tayyip Erdoğan sloganı attı.

Karadeniz'in incisi Trabzon'un spor ve kültür şehri olduğunun altını çizen Bak, "Trabzon 24 Haziran'da da yeni bir destan yazacak. Sandıklardan şöyle haykıracak, 'Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz.' İnanıyoruz ki Trabzon 24 Haziran'a muhteşem bir çıkış yapacak. Bunu görüyoruz, muhteşem bir Trabzon var." ifadesini kullandı.