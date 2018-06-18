Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "2002 yılına dönüp bir bakın 2018 yılına dönüp bakın, burada yaparsa gerçekten AK Parti yapar. Yaparsa AK kadrolar yapar. Yaparsa AK belediyeler yapar. Biz Allah'ın izniyle liderimizle yapamayacağımız hiç bir şey yok." dedi.

Bakan Fakıbaba, beraberindeki Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Şanlıurfa milletvekil adayı İbrahim Toru, Zemzem Gülender Açanal ile merkez Eyyübiye ilçesindeki mahalle muhtarları ve kanaat önderleriyle bir otelde bir araya geldi.

Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, bakanlık ve belediye başkanlığı gibi görevlerin geçici olduğunu, önemli olan bu dünyaya hoş bir seda bırakabilmek olduğunu, AK Parti olarak 15 yıl çok güzel işlere imza attıklarını söyledi.

24 Haziran'dan sonra 15 yılda yapılanları bir kez daha katlayacaklarını belirten Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir dahaki seçimlerde inanıyorum ki muhtarlarımızın istekleri değişecektir. Taziye evi, cami falan değil. Diyecekler ki havuz istiyoruz, gençlerimize futbol sahası istiyoruz. Biz çocuklarımız için park istiyoruz diyecekler, bunlar olacak inşallah. Üretim köylerde olur. Köylerde yerleşim alanları, yaşam şekilleri, ahırları daha güzel dizayn edebiliriz. Köy köydür. Köy olmazsa hayat ve yaşam olmaz. Kırsalda kalkınma olmazsa şehir kalkınamaz. Şehirler kalkınmazsa Türkiye kalkınamaz . 2002 yılına dönüp bir bakın, 2018 yılına dönüp bakın, burada yaparsa gerçekten AK Parti yapar. Yaparsa AK kadrolar yapar. Yaparsa AK belediyeler yapar. Biz Allah'ın izniyle liderimizle yapamayacağımız hiç bir şey yok. Bizler ekip halinde belediye başkanlarımızla muhtarlarımızla teşkilatlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla kanaat önderlerimiz, basın ve üniversitelerimizle bunu sağlayamaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani bütün kararlarımızı hep beraber vereceğiz."

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de sorunların yerinde çözümü konusunda muhtarlarla sürekli diyalog halinde olduklarını, bütün mahallere hizmet götürme konusunda ellerinde gelen bütün imkanları kullandıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Fakıbaba, davetlilerin taleplerini dinledi, sorularını cevapladı.

