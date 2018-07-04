HABER

'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

"CHP'de Genel Başkan kim olsun?" anketine katılan CHP'lilerin yüzde 53,9'u Muharrem İnce, yüzde 41,4'ü ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tercihini kullandı.

'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı

CHP'de "Genel Başkan kim olsun?" tartışmaları devam ederken ORC'den konuyla ilgili ilk anket geldi. CHP'li seçmenlere "Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusunun yöneltildiği ankette İnce, Kılıçdaroğlu'nu açık ara farkla yendi.

CHP'LİLER İNCE'Yİ İSTİYOR

CHP'lilerin yüzde 53,9'u Muharrem İnce'yi CHP Genel Başkanı olarak görmek istediğini söylerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan olarak görmek isteyenlerin sayısı yüzde 41,4'te kaldı.

PARTİNİN BAŞARISINA ETKİSİ OLMUYOR

Türkiye genelinde yapılan ankete göre ise; CHP Genel Başkanı'nın Muharrem İnce olması halinde, Türkiye genelinde oy verecek seçmen sayısı yüzde 25,3 iken, yüzde 66,7'si oy vermeyeceğini ifade etti.

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
CHP Afyonkarahisar İl Başkanından olağanüstü kurultay çağrısıCHP Afyonkarahisar İl Başkanından olağanüstü kurultay çağrısı
Recep Akdağ: Meclis irade ortaya koyarsa idam gelebilirRecep Akdağ: Meclis irade ortaya koyarsa idam gelebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP'de Genel Başkan kim olsun Kılıçdaroğlu anket Kemal Kılıçdaroğlu CHP anket

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Neden 3. bir kişi değil. Ben İnce nin de uzun zaman diliminde başarılı olacağına inanmıyorum. Vizyonu dar bir adam. Daha vizyon lu daha bilgili daha halkın anlayabileği konuşmalar yapacak boş boş konuşmayacak birine ihtiyaç var. y yıl gibi kısa bir dönem için başarılı olabilir sonrası İnce ile olmaz.
Kim gelirse gelsin cehape içi boş,hedefi mantıgı olmayan,körü körüne pesinden℅20 nin gittigi bir parti.
Bunun için anlat yapmaya ne gerek var adam 9 seçim kaybetmiş kardeşim.
Bunun için ankate ne gerek varki.
Hayat devam ediyor
CHP adayı kim olursa olsun AKP yıkılmaz buda nettir CHP destek vermediği sürece AKP yıkılmaz bu nettir ince gelse CHP alavi oylarını kaybeder yüzde 8 e duser buda nettir.. hdp ye giden yüzde 2 yine gider alacağı oy muharremin yüzde 7
Kemal bey sefer galiba gidiyeahhh.
EŞ BAŞKANLIK YAPSINLAR İKİSİ BİRDEN OLSUN
Anap dyp gibi MHP CHP de misyonunu tamamladı rejim değişti eyy chp sen hala seçim mi kazanacağını sanıyorsun!...
ORC başkanı aday olsun!
ince babamız chp evimiz
Ince gelirse CHP alevileri de kaybeder yüzde 10 duser onunda yüzde 3 seçimde hdp ye gider 7 de kalır!... akp ye oy vermiş biri olarak AKP inceyi niye destekliyor CHP tamamen yok olacak kim gelirse gelsin
bildigin cehalet partisi. hala kılıcdara oy veren %41 nasıl bir hayal dünyasında yaşıyor acaba.
Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler

Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

CHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıt

CHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıt

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı

Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı

Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.