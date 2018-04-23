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CHP'li Tüzün: 15 arkadaşımız özverili davranış biçimi gösterdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İYİ Parti'ye katılan milletvekilleriyle ilgili olarak, "15 arkadaşımız özverili bir şekilde davranış biçimi gösterdiler.

CHP'li Tüzün: 15 arkadaşımız özverili davranış biçimi gösterdi

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İYİ Parti'ye katılan milletvekilleriyle ilgili olarak, "15 arkadaşımız özverili bir şekilde davranış biçimi gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.
Bilecik'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılan Yaşar Tüzün, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tüzün, 15 milletvekilinin CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Son günlerde, her siyasi partinin başta cumhurbaşkanlığı ittifakı, seçim ittifakı çalışmaları söz konusu. Ancak, bugüne kadar demokrasiye, TBMM'ne kumpas kuranlar, bu kumpas zihniyeti ile siyaset yapanlar,bugünlerde başka partilerin ittifakına, başka partilerin siyasi ittifakına ve demokrasinin devamı yönünde karar verecek bir oluşuma şiddetle tepki gösterdiler. Kuşkusuz Türkiye'de yaşanan olayları hepimiz gözlemliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden demokrasi adına ve parlamenter sistem adına bir başka siyasi partinin temsilcisinin aday olabilmesi için 15 arkadaşımız özverili bir şekilde davranış biçimi gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Hem demokrasiyi, hem parlamenter sitemi yaşatabilme adına cumhuriyetimizi yaşatabilme adına böyle bir birlikteliğe, böyle bir demokrasi anlayışına ihtiyaç vardı. Milletvekillerimizi yürekten kutluyorum. Bundan sonraki süreçle ilgili CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını önümüzdeki birkaç gün içerisinde belirleyeceğiz. Ben inanıyorum ki güzel bir yarış olacak. Bu yarışta kazanan cumhuriyet olacak, kazanan demokrasi olacak ve kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve kuşkusuz TBMM olacak."

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CHP'li Tüzün: 15 arkadaşımız özverili davranış biçimi gösterdi

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