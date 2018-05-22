CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Bolu'da

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, her 10 kişiden biri olan orman köylülerinin milli gelirden en az payı aldığını savunarak, "En zengin Orman Genel Müdürlüğü en fakir orman köylüsü. İşte ilk yapacağımız iş Orman Genel Müdürlüğü’nden alıp orman köylüsüne vereceğiz. İlk işimiz bu." dedi. Bolu Kent Meydanı'nda hazırlanan platform üzerinden vatandaşlara seslenen İnce, "Haksızlığa, zulme, boyun eğmeyen Köroğlu’nun torunları nasılsınız?" diyerek konuşmaya başladı. İnce, "Bolu’nun yiğit delikanlısı, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, tek başına yanımda duran" şeklinde nitelendirdiği CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan için alkış istedi. Daha sonra annesi ve 40 günlük bebeğini sahneye alan İnce, "Oğuz Kağan’ın geleceği için uğraşıyoruz. Oğuz Kağan’ın güzel bir ülkede yaşaması için uğraşıyoruz. Neler yapacağımızı anlatalım. Önce bir özet geçelim. Türkiye’de orman köylüsü ne kadar? 7,5 milyon. Yani her 10 kişiden 1’i yaklaşık orman köylüsü. Orman köylüsü milli gelirin yüzde birini alıyor. Yazık, günah. En ezilen kesim orman köylüsü. Peki Türkiye’nin en zengin kurumu neresi? Orman Genel Müdürlüğü. En zengin Orman Genel Müdürlüğü, en fakir orman köylüsü. İşte ilk yapacağımız iş Orman Genel Müdürlüğü’nden alıp orman köylüsüne vereceğiz. İlk işimiz bu." diye konuştu.

Gençlere seslenen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gençler, sizinle bu ülkeyi kalkındıracağız. Önümüzdeki dönemde dünyada yeni meslekler konuşulacak. Dünyada artık bambaşka meslekler var. Robot koordinatörlüğü var. Mekatronik mühendisliği var. Beş yıl sonra dünya bunları konuşuyor olacak. 16 yeni meslek gelecek gündeme. Bugün adını bilmediğimiz meslekler. Sizi bunlara hazırlamamız lazım." Meydanlarda kuantum, uzay teknolojisi, uzay madenciliği diyen ve bunları konuşan bir cumhurbaşkanı olacağını kaydeden İnce, şunları kaydetti: "Siz özgürce tweet atacaksınız. Wikipedia'yı açacağız. Pasoligi kaldıracağız. Türkiye 3,5 tarafı denizlerle çevrili, genç nüfusu, madenleri, ovaları her şeyi var. Allah’a şükür. her şeyi var. Bizim burada neden yoksul olduğumuzu sormamız lazım. Tekstilde iyi miyiz? İyiyiz. Üretiyoruz. Televizyon üretiyor muyuz. Üretiyoruz. Otomobil üretiyor muyuz. Üretiyoruz. Ama avare kasnak gibi çalışıyoruz. Boşa çalışıyoruz, para kazanamıyoruz." ifadesini kullandı. İnce, bir İtalyan elbisesine 15 bin lira 20 bin lira ödendiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"O elbise Türkiye’de dikiliyor. Ama 20 lira 30 lira kazanıyor Türkiye. Bir televizyondan Türkiye 10 avro kazanıyor. Bir otomobilden Türkiye 100 avro kazanıyor. Yazık, günah. Niye 100 avro kazanıyor. Çünkü Türkiye’nin Mercedes, BMV markası yok. Marka yok ortada. Fason çalışıyoruz fason. O zaman ne yapacağız 1, markamız olacak. Dünyada ilk 100 arasında bir tane Türk markası yok. Bir markamız olacak. 2, tasarım olacak. Tasarım yapacak gençlerimiz. 3, teknoloji olacak elimizde. Türk teknolojisi olacak. Peki bu teknolojiyi, markayı kim yapacak. Emekliler mi? Gençler mi? Gençler yapacak. Gençler kulağınıza küpe olsun. Markada yoksan arkada olursun. Arkada olmak istemiyorsan markada olacaksın. Bunu başaracağız." Kendisine destek olmak için gelen milletvekilleri ile ilgili olarak İnce, "Hepinizden bir alkış istiyorum. Şu anda milletvekili listelerinde olmasa da seçim kampanyasında olup burada beni desteklemeye gelmiş. Çok sayıda milletvekili arkadaşım var. Onlara kocaman bir alkış istiyorum. Diyorlar ki, hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Bu işlerle ilgilenmiyoruz, şimdi önümüze bakıyoruz. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimi kazanacağız Allah’ın izni milletin isteği ile. Gençler sosyal medyada sloganınız şu olsun. Devlet yönetimi incelik ister. Kötü gidişata dur demek için ince ayar vereceksin, ince eleyip sık dokuyacağız." ifadesini kullandı.

Kendisinin cumhurbaşkanlığında Türkiye’nin unuttuğu bir şeyi yeniden hatırlatacaklarını kaydeden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzlaşma, barışma, kucaklaşma. Ben bir fizik öğretmeni olarak bu ülkenin eğitiminden memnun muyum, değilim. Siz memnun musunuz? Bizim sınav sistemini ve eğitim sistemini masaya yatırmamız lazım. Masaya çağıracağız. AK Partili buraya oturacak. Yanına ülkücüler oturacak. Yanına HDP’liler oturacak. Yanına CHP’liler oturacak. Yanına İYİ Partililer oturacak. Yanına Saadet Partililer oturacak. Ben de cumhurbaşkanı olarak karşılarına geçeceğim. Gelin eğitimde uzlaşalım. Çünkü çocuklar hepimizin. Nasıl çocuk yetiştireceğimize uzlaşacağız. Süremiz 1 yıl. Bir yılda bu uzlaşmayı sağlayıp yeni bir eğitim modeli ile yola çıkacağız. Ve kim iktidar olursa olsun o eğitim sistemini değiştirmeyecek." Türkiye'de 4 Milyon Suriyeli'nin olduğunu vurgulayan İnce, "Türkiye’de mi Türkiye’de. Peki Türkiye’nin Suriye’de büyükelçisi var mı? Niye yok? Allah’ın izni, milletin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda Şam’a Türk Büyükelçisi'ni göndereceğim. Suriye’ye yeni bir anayasa yapılacak. Suriye dışındaki ve içindekiler oy kullanacak. Yeni bir seçim olacak. Suriye’nin toprak bütünlüğü korunacak. Ve davul zurna ile Suriyeliler memleketlerine geri dönecek. Bunu başarabiliriz." şeklinde konuştu.

İnce, sözlerini şöyle tamamladı: "Bakın Bolu’dan söz veriyorum. 24’ünde oyumu kullanıp hemen oradan Ankara’ya geçeceğim. YSK’daki hakimleri uyarıyorum. İşinizi düzgün yapın. Sizden torpil isteyen yok. Sizden bir şey istediğim yok. Sizden istediğim yasalara uyun. Yanlış işler yapmayın. Avukat arkadaşlarıma her an cübbeleri ile YSK’nın önünde davet edebilirim. YSK üyelerini de uyarıyorum. Bakın yanlış bir iş yaparsanız bu ülkenin bütün sokaklarına sizin resminizi asarım. Sokağa çıkamazsınız."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Bolu'da

- Muharrem İnce: - "Türkiye’nin en zengin kurumu neresi, Orman Genel Müdürlüğü. En zengin Orman Genel Müdürlüğü, en fakir orman köylüsü. İşte ilk yapacağımız iş Orman Genel Müdürlüğü’nden alıp orman köylüsüne vereceğiz. İlk işimiz bu" - "Gençler kulağınız

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