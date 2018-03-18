CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bugün Afrin'de mücadele eden kahraman ordumuz... Kahraman ordumuza tarihin her döneminde güvendik, yine güveniyoruz. Ordu bu ülkenin onurudur, bir ülkenin namusudur. O nedenle, mücadele eden, bizim güvenliğimiz sağlayan, Türkiye'nin ,vatanın güvenliği için, bayrağı için mücadele eden kahraman ordumuza şükranlarımızı gönderiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Barış Manço Bulvarı'nda düzenlenen Çukurova Belediyesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugünün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü olduğunu hatırlattı.

Çanakkale Savaşı'nın sadece bizim tarihimizin değil, dünya savaş tarihinin de önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, yedi düvele karşı olağanüstü bir mücadele verildiğini ve bütün imkansızlıklar içerisinde Çanakkale'de destan yazıldığını söyledi.

"Çanakkale Geçilmez" destanın 18 Mart'ta yazıldığını belirten Kılıçdaroğlu, Çanakkale şehitlerini sevgi, saygı, rahmet ve şükranla andığını bildirdi.