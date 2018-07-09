Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye giderken vatandaşlardan kırmızı gül sürprizi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'de yapılacak yemin töreninin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" düzenlenecek.

VATANDAŞLAR KIRMIZI GÜLLER ATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi konutundan, TBMM'deki yemin törenine katılmak üzere hareket etti. Erdoğan'ın konvoyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, kırmızı güller atıldı.

ERDOĞAN, TBMM'DEN SONRA ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK

TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.



