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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok

POLİTİKA HABERLERİ | 22.01.2018 22:25 | Son Güncelleme 5 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması geldi. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok. Türkiye’nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. ' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok. Türkiye’nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye’nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır." ifadelerine yer verdi.

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Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ALLAHINA GURBAN REİS! Sen Konuş Sen Konuştukça Çakal sürüleri Darmadağın oluyor
ATEŞ OLSANNN NE YAZARRR..BOP..EŞ BAŞKANII..?!!...
UYAN TÜRK EVLADI... "KANINI TAŞIMAYANIN SÖZÜNE İNANMA"... DEMİŞ ATATÜRK
@serdar_1981_alcym Vatan Hainliğinize Atatürk ün adını alet etmeyin ALÇAKLAR!
pyd lideri Salih Müslüm’ü Ankara’da ağırlayıp pyd eskortluğunda Süleyman şah türbesini kaçıran bunu zafer diye yutturan önğörüsüz omurgasızlar neden sürekli KANDIRILDIM diyor ?.....
reisim dualarımız seninle şakin her ne olursa olsun amerikayla iş birliği yapmayalım onlar bizim dostumuz değil adamların amacınbizi bölmek ve bu coğrafyadan silmek çünkü bu bölgede onlara karşı duracak tek güç biziz bizim istikametimiz kızıl elmadır Allahın izniyle
EY CİHAN DİNLE BENİ 1-BEN TÜRKÜM TÜRK ESİR OLMAZ 2-BEN TÜRKÜM TÜRK DEVLETSİZ OLMAZ 3-BEN TÜRKÜM TÜRK BAYRAKSIZ OLMAZ 4-BEN TÜRKÜM TÜRK EZANSIZ OLMAZ 5-BEN TÜRKÜM TÜRK HÜRRİYETSİZ OLMAZ… ŞEHİT MUHSİN YAZICIOĞLU İNANMAK İMAN ETMEK VARSA BİRŞEYE BEDEL NEYSE ONADA KATLANIR YARABBİ KAHRINDA HOŞ LÜTFUNDA HOŞ DEDİK. SAYIN CUMHURBAŞKANIM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ALLAH C.C SENİ SAYIN BAHÇELİYİ BAŞBAKANIMI VAR ETSİN GÜCÜNÜZE GÜÇ KATSIN.. ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ TÜRK POLİSİNİ ASKERİNİ KORUSUN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATSIN. KAHROLSUN HAÇLILAR VE İÇİMİZDEKİ MAŞALARI.
Destek olduğum bir kaç konudan biri bu operasyon. inşallah netice almadan dönmez ve bizide kandırırdık diye pisman etmezsiniz.Allah yardımcımız olsun.
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