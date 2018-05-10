"Din görevlileri kafelerde bağımlılığın zararlarını anlatsın"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, din görevlilerinin sahada daha aktif rol almalarını, kahvehane, kafe gibi kamusal yerlere ziyaretlerde bulunarak bağımlılığın zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmaları yönünde öneride bulundu.
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, raporunu tamamladı.
Raporda, Adalet, Sağlık, Milli Eğitim, İçişleri, Gümrük ve Ticaret, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklar ile Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetleri kapsamında önerilerde bulunuldu.
Komisyon, din görevlilerinin bağımlılıkla mücadele alanında başta önleme olmak üzere, talep azaltma, ilgili birimlere yönlendirme, iletişim ve sosyal uyum süreçlerinde aktif bir şekilde görev almalarını istedi. Bunun mücadele alanındaki çalışmalara ivme kazandıracağının vurgulandığı raporda, Diyanet İşleri Başkanlığınca vaaz, hutbe, sohbet, konferans, seminer gibi programlar hazırlanırken bağımlılık konusuna daha fazla yer verilmesi gerektiği belirtildi.
Din görevlilerinin sahada daha aktif şekilde rol almalarının istendiği raporda, "Din görevlilerine kahvehane, kafe ve benzeri kamusal yerlere ziyaretlerde bulunarak bağımlılığın zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmaları telkin edilmelidir." denildi.
- İkramiye konusundaki düzenlemelerin gözden geçirilmesi istendi
Ayrıca raporda, uyuşturucu madde ifadesinin olumlu çağrışımlar da yapabileceği dikkate alınarak bu ifade yerine "madde", "bağımlılık yapıcı madde" gibi ifadelerin kullanılması istendi.
Sigarayla mücadele konusunda atılan adımların takibine titizlikle devam edilmesi, caydırıcı düzenlemelerin nargile kullanımı için de hayata geçirilmesi gerektiği, nargile kafelerin açılmasını engelleyen düzenlemelerin yapılması ve kapalı alanlarda nargile kullanımının yasaklanması gerektiği bildirildi.
Uyuşturucu ile mücadele sürecinde rol alan kamu kurumları arasında yeterli koordinasyonun sağlanamadığının vurgulandığı raporda, koordinasyonun güçlendirilmesi için gerekli önlemlerin alınması talep edildi.
Avrupa çıkışlı sentetik uyuşturucular konusunda Avrupa ile iş birliğinin geliştirilmesi, ilgili ülkeler üzerindeki baskının artırılması gerektiği belirtildi.
Raporda, uyuşturucu yakalamalarında verilen ikramiye konusundaki düzenlemelerin gözden geçirilerek, ikramiyelerin tek dilimde ödenmesi, ikramiye alamayan birimlerin yeniden düzenlenmesi, sokak satıcıları ile mücadele kapsamında küçük miktarlardaki yakalamalara olay bazında ikramiye verilmesinin yerinde olacağı değerlendirildi.
Madde bağımlılığıyla mücadelede finansal boyuta ilişkin öneriler kısmında ise uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığı suçları kapsamında müsadere edilen varlıkların, uyuşturucu bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılarak zehir tacirlerinin zarar verdiği insanların yeniden topluma kazandırılması amacıyla kullanılmasına dikkati çekildi.
Eğitim kurumlarında güvenlik kamera sisteminin kurulması ve riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalara hız verilmesi istendi.
Çocukların bağımlılıklardan korunması amacıyla ücretsiz kulüpleşme projesinin hayata geçirilmesi, bu kapsamda ücretsiz spor salonları kurulması, ilkokul, ortaokul çağındaki her çocuğun bir kulübe kayıtlı olmasının sağlanması gerektiği kaydedildi.
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