"Din görevlileri kafelerde bağımlılığın zararlarını anlatsın"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, din görevlilerinin sahada daha aktif rol almalarını, kahvehane, kafe gibi kamusal yerlere ziyaretlerde bulunarak bağımlılığın zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmaları yönünde öneride bulundu. Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, raporunu tamamladı. Raporda, Adalet, Sağlık, Milli Eğitim, İçişleri, Gümrük ve Ticaret, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklar ile Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetleri kapsamında önerilerde bulunuldu. Komisyon, din görevlilerinin bağımlılıkla mücadele alanında başta önleme olmak üzere, talep azaltma, ilgili birimlere yönlendirme, iletişim ve sosyal uyum süreçlerinde aktif bir şekilde görev almalarını istedi. Bunun mücadele alanındaki çalışmalara ivme kazandıracağının vurgulandığı raporda, Diyanet İşleri Başkanlığınca vaaz, hutbe, sohbet, konferans, seminer gibi programlar hazırlanırken bağımlılık konusuna daha fazla yer verilmesi gerektiği belirtildi.

Din görevlilerinin sahada daha aktif şekilde rol almalarının istendiği raporda, "Din görevlilerine kahvehane, kafe ve benzeri kamusal yerlere ziyaretlerde bulunarak bağımlılığın zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmaları telkin edilmelidir." denildi. - İkramiye konusundaki düzenlemelerin gözden geçirilmesi istendi Ayrıca raporda, uyuşturucu madde ifadesinin olumlu çağrışımlar da yapabileceği dikkate alınarak bu ifade yerine "madde", "bağımlılık yapıcı madde" gibi ifadelerin kullanılması istendi. Sigarayla mücadele konusunda atılan adımların takibine titizlikle devam edilmesi, caydırıcı düzenlemelerin nargile kullanımı için de hayata geçirilmesi gerektiği, nargile kafelerin açılmasını engelleyen düzenlemelerin yapılması ve kapalı alanlarda nargile kullanımının yasaklanması gerektiği bildirildi. Uyuşturucu ile mücadele sürecinde rol alan kamu kurumları arasında yeterli koordinasyonun sağlanamadığının vurgulandığı raporda, koordinasyonun güçlendirilmesi için gerekli önlemlerin alınması talep edildi.