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Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 17:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce kapısı el bombasıyla tuzaklanan depoda elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen köylülerle ilgili konuştu. Teröristlere çok sert tepki gösteren Erdoğan, 'Dün haberlerde gördünüz. Teröristler 4 masum köylünün ellerini kollarını bağlayıp çevrelerine bombalı tuzak kurarak gittiler. Karşımızda işe böyle bir nebbaşlar güruhu var' dedi.

Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İl Kongresi öncesinde, kendisini salonun dışında bekleyen kalabalığa hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İnşallah gerektiği anda sefer görev emrini ilan ederiz. Önce ben sonra sizler Afrin’e gideriz. Biz ne diyoruz? Hedef Kızılelma. Ne demek? İlayi kelimetullah. Bunu için bu yoldayız. Yoksa bu canın ne kıymeti var ki. İnşallah bu mücadelemizi şu anda bugün itibariyle kaç tane etkisiz hale getirildi? 2012… Bizim de 80 civarında Mehmetçik ve ÖSO’dan şehitlerimiz var.Bu yolda rabbimizin müjdesi de yakın bize. Zafer de yakın. Oraya doğru ilerliyoruz. Gideceğiz inşallah bu zaferi de göreceğiz.

Dün DEAŞ saflarında savaşanların bir kısmının bugün bölücü terör örgütü kimliği ile karşımıza çıktığını biliyoruz. Rakka’da sıkıştırılan DEAŞ’lıların PYD ve başka güçlerin eliyle başka yerlere gönderildiğini herkes biliyor.

"KARŞIMIZDA BÖYLE BİR NEBBAŞLAR GÜRUHU VAR"

Dün haberlerde gördünüz. Teröristler 4 masum köylünün ellerini kollarını bağlayıp çevrelerine bombalı tuzak kurarak gittiler. Askerlerimiz tarafından bu kardeşlerimiz oradan çıkarıldı ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Karşımızda işe böyle bir nebbaşlar güruhu var. Buna rağmen batı medyasının Türkiye’yi hedef alması da ayrı bir garabettir.

"BU İŞ YA OLACAK YA OLACAK"

Ne yapsalar boş. Kaderin üzerinde bir kader vardır. Bu iş ya olacak ya olacak. Bir tane başları var ya sözde. Çekya’da şimdi ne oldu? Tutuklandı. Temenni ederim ki Çekya bunu bize teslim eder. Teslim ettikten sonra adaletin nasıl tecelli ettiği görülür.

Dünyanın pek çok yerinde zeytin dalı harekatımız konuşuluyor eleştiriliyor. Ama bir gün olsa buradaki Suriyeli kardeşlerimizin halini, hatırını soran yok.

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandıKırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı
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erdoğan Salih Muslim

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Günde en az üç defa Cumhubaşkanı bunu dedi Cumhurbaşkanı bunu dedi diye mesaj geliyor. Artık bakmamaya başlıyorsun bir yerden sonra.Yav bu ülkede dışişleri bakanı yok mu ? Adalet bakanı yok mu ? Onlar konuşsun yav bu konuda da !
Tek adam rejimi dediğimiz , biat kültürü dediğimiz tam da bu işte.. PYD lideri Salih Müslüm 'u oteller de ağırlarken alkışlarlar.. aradan 1 yıl bile geçmez aynı adamı terörist ve hain ilan ederler yine alkışlarlar.. akıl arama.. mantık arama ! biat et rahat et..
Pyd ye koridor açıp PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar, ailecek fotoğraf karelerinde yer alan hainler kimdir??? Birileri KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor.. biri çürük öteki ABD vatandaşlığından 27 gun askerlik yapmis oğlanlar gemicik yuzduruyor.. bedelli damat ferit devleti yönetiyor bu nasıl oluyor???
ya arkadaş..Bu haber ilk geldiğinde o sayfada yapılan yorulara baktım.. Yakalandı die Rahatsız olanlar var. Bunu direk dile getirmeyip dolaylı yoldan "halıyla karşıladığınız Salih Müslim mi yakalanmış" die birde alaycı tavır Devlet bu adamla "Türkiyeye zarar verecek bir oluşuma girmesin.." diyerek görüştü Ama O da PKK gibi ABD nin İti olmayı Tercih etti Ve olay bitti _peki neden o zaman hapse atmadılar? kısmen doğru ama ÇARE DEĞİL Ecevit in"_ABD nin bize neden teslim ettiğini Halâ Anlamış Değilim"dediği APO hapiste ama itleri yine kalleşliğe devam ediyor Devlet kökünden çözmeye yeminli
PYD lideri oldugu bilinen bu adamı daha düne kadar ülkemizde devlet protokolü ile ağırlayan siz değil miydiniz ? Elinde silah tutan teröristle neyin müzakeresini yapıyorsunuz dediğimizde bizi hain ilan eden de sizler değilmiydiniz ? yine suçlu olan biziz öyle mi ?
Çekya iade eder, Siz yeter ki Çekya ya; "Aman siz bunu elinizden kaçırın, Bu bizim gündemimize 1 numara büyük gelir" demeyin.
Çekya bunu iade eder, ya bunu iade etmez... Ama bence etmez.
ülke berbat bir halde ve bu senin eserin. herkese düşman yaptın bizi. türk tarihinde böyle bir dönem hiç bir zaman olmamıştır. ülke içerisinde bile milleti kutuplaştırdın evetçiler ve hayırcılar senin yüzünden birbirine düşman. sahi siz bile şu anki durumdan hoşnutmusunuz
ümmetimi böldüler, biz ümmetmiyiz? Hey Allahım yarabbimm. Türk Milleti kelimesi neden çıkmaz.
ankaraya davet et defalarca görüş terörist olduğunu iki sene sonra anla. sonrada çıkıp elebaşı yakalandı diye hava at.
kırmızı halıyla salih müslimi karşıladığınızı unutmadık unutmıyacağız.
Şu salih müslim dediğin adam, hakkında Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Eylül 2014’te , verdiği pyd bir terör örgütüdür kararını verdiği ve senin Ankara'da kırmızı halıyla karşılattığın terör örgütü lideri mi bay tayyip?Sana ancak düşünemeyen,sorgulayamayanlar inanır.Koyunlara masallara devam.Nasılsa bu ülkede bol bol var.
Şu yorum yapanlara bakıyorumda PYD ile ilgili özelikle haberin içeriğinde geçen yaşlı insanlara yapılan bombalı hainliği kınayan bir yorum yok. Bu durum çok üzücü ama Bu görüntü PYD nin dünyanın gözündeki konumunu silahlı militandan terörist örgüt olduğuna ikna etmiş durumda.şunuda hatırlatmak isterim Dünya üzerinde istesekte istemesek de hep iyiler kazanır sonunda kötüler kaybetmek zorunda Yaşasın Türk milleti yaşasın şanlı Türk ordusu
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