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Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 14:18 | Son Güncelleme

Erzurum'da bulunan Muharrem İnce, ziyaretleri esnasında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Erzurumlu genç Muharrem İnce'ye "Benim askerime, polisime kurşun sıkanlarla niye birlik oluyorsunuz?" diye bağırdı.

Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı

Erzurum'da bulunan Muharrem İnce, CHP İl Başkanlığı'nın ardından İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir süre kalan İnce, daha sonra merkez Yakutiye ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi boyunca 52 gün kaldığı eve geçti. İnce, Erzurum Atatürk Evi Müzesi Müdürü Mustafa Erkmen'in tarihi konakla ilgili anlattıklarını dinledi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Muharrem İnce, talepleri üzerine önce ayrı ayrı sonra toplu fotoğraf çektirdi. Atatürk Evi Müzesi'nden ayrılan İnce, caddede esnafla ve kent sakinleriyle tokalaşıp, sohbet etti. Havuzbaşı Meydanı'na kadar yürüyen İnce, buradan da toplantı yapacağı yere gitti.

BENİM ASKERİME POLİSİME KURŞUN SIKANLARLA NİYE BİRLİK OLUYORSUNUZ?

Haber 7'de yer alan habere göre; Muharrem İnce aracına binerken arkasından bir genç, "Benim askerime, polisime kurşun sıkanlarla niye birlik oluyorsunuz?" diye bağırdı.

İsmi öğrenilemeyen genç, polis tarafından çevreden uzaklaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince protesto Erzurum

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
biri suna oslu gorusmelerini, megri megri diye dans etmeleri, dolmabahcede yapilan cozum surecini, sayin ocalanlari anlatsin. ince mi yapmis bunlari akp mi. sigir anlar belki
herkezin bildiğini yüzüne vurmuş iyi olmuş,,
aynen öle az bile demiş! pkk çanakçıları
Bu soruyu , Habur' da PKK lıları resmi törenle karşılayanlara soracaksın balık hafızalı..
arkadas sonuna kadar haklı turk olan biri hdp ye oy vermez ziyaret etmez ince bunları yaptı
@alieker37 Kürtler de başka partilere oy veremez diyelim, iç savaş çıksın biz de oturup izleyelim o zaman (!)
Madem öyle Tayyip de Hapisteki HDP başkanını neden Cumhurbaşkanı adayı olarak onayladı
Memleketim işte helal olsun
AKP genel başkanına da sorsana ! Habur da , OSLO da kiminle masaya oturdunuz diye .
aynı soruyu , Habur' da PKK lıları resmi törenle karşılayanlara soracaksın balık hafızalı..
lAN oĞLUM yANLIŞ yERDE yANLIŞ aDAMA sATAŞIYORSUN HABURDAN.oTOBÜSLERİN üSTÜNE çIKARTIP pKKK LILARA MEGRİ MEGRİ DİYE BAĞIRTANLARA SORSANA HESABI TIPAN YİYORSA
Delikanlıymış ha.Benim askerimin opresyon yapmasını yasaklayıp her yere bomba döşenmesine müsade edip.binlerce askerimin havaya uçmasına neden olanlara oy veririz..böylede delikanlıyız.
erzurumlu olalı böyle man kafa görmedim kimi fetönün kıçını kokladı, kimi siyasi partilerin yalağı oldu ama böyle salyalısı hiç denk gelmedi bakk.!
AYNİ TERANA.KÜRTLER MECLİSE AKP DÖNEMİNDE GİRDİ VE SON SENEYE KADAR DA HİÇ PROBLEMİNİZ YOKTU. NEEE ZAAAAMAN MECLİS ÇOĞUNLUĞU NU KAYBETTINIZ ARKA TARAF YANMAYA BAŞLADI. ARSİZ UTANMAZ LAR.
Kas kafalı protestocu senin askerinle birlik olan CHP değil Akp dir bunu anlamanı beklemiyorum çünkü kapasiten sıfır.....
bu herifte yuz olsa bizim içimize cıkmazdı hdp yandası
@alieker37 Hayırdır dereyi görmeden paçayı sıvamışsın bakıyorum
Nerden senin askerin polisin oluyor dümbük soyludanmı ögrendin biraz adam olun köle olmayın
Biri bu salağa birlikte olanın Akp nin olduğunu izah etsin!
CHP hiç bir zaman kazanamaz bunun şahıslarla alakası yok!!!
@mah6bsddn4 sorun chp nin kazanması değil ülkeninin kazanması.sen kazanamıyorsundur eminim
Eylemciyi polis neden gözetim altında tutmuyor. Belki sayın ince şikayetçi olacak.
o protestocuya şunu sormak lazım. askere polise kurşun sıkanlara sayın diyen,şehide kelle diyen,haburda onları törenle karşılayan,osloda dolmabahçede pazarlık yapan,barzaniyle mehri söyleyen kimdi.
Bu eylemi adli organlara sevk edeceksin bu kişinin kesin bir suç kaydı vardır ikisini birden ceza olarak çeker.
@i.sezer Arkadaş, her dört oydan birini HDP'ye verin talimatını veren CHP'nin yönetimi. Belki M.İnce'nin haberi bile yok. Bu adama niye saldırıyorsunuz, herkesin protesto hakkı var.
Paralı ajan provakatör. Türk ve Türkiye düşmanı derhal gereği yapılmalı
Muharrem onlarla bir oldu destek oldu tamam tepkini anladım delikanlı adamsın tepkini gösterdin. Haburdaki mahkemeler içinde, 29 ekimde topraklarımızdan geçen PYDlilerede onları geçiren sorumlu siyasetçilerede aynı şekil delikanlıca tepki gösterirmiydin.!!!!!!!!!!
@orfoz118 sıkar nerde o yürek
işte tam bir ak yalama çözüm süreci sayın öcalanlar şehitlerimize kelle denirken hiç sesiniz çıkmıyodu o çözüm süreci diye kan akmıyo denilen dönemde kaçtane karakol basıldı kaç tane şehit verdik haberin varmı
Vatandaşın söylediği cümleleri kimler söyledi.Vatandaş nerden duydu.Ülkemizi bölen söylevlerden kaçınılması gerekiyor.Güzel ülkemizi kimse bölemez.Ülkemizde barış her daim olsun.
Dolmabahçe mutabakıtını millete okutup imzalayan CHP kahrolsun.
Saraydaki başkanın yakında Barzaniyi misafir edecek. Ceza evinde bulunan siyasi tutuklularda tahliye edilecek. O zaman sen ne yapacaksın? Saraya mi yürüyeceksin?
Helal olsun.delikanli adammissin genç.ams onlarda bunu anlayacak yüz yok.yuz yüz değil keçe.
Sen terörle mücadele eden komutanların apoletlerini sökeceğim dersen terörist ile yan yana durursan sonuçlarına katlanacaksın şimdi sen öyle pişkin pişkin o mide bulandırırcı alaylar nitelikteki gülüşünle karşılık vermeye kalkarsın gerçek VATAN evlatları biliyor sizleri size oy verenlerinde aynaya bakıp kendisini analiz etmesi lazım
@osfun Kamu Gücünün Yanına Alanlara Yalakalık Yapmaya Devam Edin.Tıpan Yiyorsa İktidarın Yediği Bokların Hesabını Sor İktidara.
kardeşim chpli değilim ama aklım var fikrim var canlı canlı gördüğüm gözüm var bide Allah var cahil toplum ne dediğini bilmiyor memleketine gelmiş bir misafirine cahilin biri çıkmış saçmalıyor ayıp ayıp dadaşlara hiç yakışmıyor
iyi demiş aferin diyenler eğer gotunuz yiyorsa bı akpliye bakana falan deyinsene hdp Yi tepemize çıkaran Muharrem incenin siz besleyip iyice sisirdiniz şimdi kendinize bile itiraf edemiyorsunuz
genç haklı devlet hainleri ile işbirliği yaptı
ali eker 37 doğru diyon hdpye oy vermez ama sayın der açılım der müslüme barzaniye devlet töreni uygular beraber türbe kaçırırlar osloda dolmabahçede brükselde haburda buluşurlar bunlar normal her haldeki kimse konuşmuyor bu sığırda bunları duymamış olamaz tetikçidir troldür
Sen kimsin Nerden Senin Askerin Senin Polisin Oluyor ? Ayrı bir devletmi Kurdun ? Sen Hangi millettesin
bunu yapan şahıs çözüm sürecini ne çabuk unuttu akp ye de aynı tepkiyi verdiniz mi kaldı ki yüzlerce askerimiz polisimiz öldü o sürec yüzünden. İki yüzlüsünüz, yarın akp ile hdp birlikte hareket kararı alsa bu vatandaş çıkar kahraman Demirtaş çığlıkları atar buna omurgasızlık deniyor
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