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GRAFİKLİ-Bedelli askerlik ve sağlık çalışanlarına yıpranma payı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 13:30 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme, sağlık turizmine yönelik düzenlemeler içeren "torba teklif"in görüşmelerine pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlanacak

ALP ÖZDEN - Bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren "torba teklif"in görüşmelerine 23 Temmuz pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlanacak.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, başlıca şu düzenlemeleri içeriyor:

- Bedelli askerlikten yararlanmak isteyip 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar, 15 bin lira ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

- Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin avro ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

- Eczacı ve hemşireler dahil tüm sağlık çalışanlarına yılda 60 gün yıpranma payı verilecek.

- Yasa dışı alanlarda oynanan bahisler yasal zemine çekilecek. Bu amaçla, ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılacak.

- Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek amacıyla şirket kurulacak.

- En az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan kadın veya erkeklerden gerekli şartları taşıyanlar, muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacak.
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- 2020 yılı sonuna kadar harp okullarının 2, 3 ve 4. sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek.
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- Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak.

- Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılacak.

- Deniz karakol uçaklarında görev yapan Taktik Koordine ve Seyrüsefer subaylarının yükümlülük süresi 2 yıl daha uzatılacak.

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bedelli askerlik Sağlık Çalışanları Torba Yasa yıpranma

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