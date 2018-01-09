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Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin

POLİTİKA HABERLERİ | 09.01.2018 22:35 | Son Güncelleme 5 saat önce

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan twitter hesabından şubattaki HDP kongresi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Tweetleriyle tepki alan Kaplan verdiği bir yanıtta "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadelerini kullandı.

Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin

Twitter hesabından HDP kongresi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Kaplan şunları ifade etti:

"HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek..! Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur."

Paylaşımlarına tepki gösteren bir takipçisine cevap veren Kaplan'dan Sırrı Süreyya Önder de nasibini aldı. Kaplan "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadesini kullandı.

HDP'DEN HASİP KAPLAN'A TEPKİ!

Kaplan'ın paylaşımları sosyal medyada bir anda gündem olurken, HDP Genel Merkezi'nden açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan twitter hesabından şubattaki HDP kongresi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Tweetleriyle tepki alan Kaplan verdiği bir yanıtta "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadelerini kullandı. Twitter hesabından HDP kongresi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Kaplan şunları ifade etti: "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek..! Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur." Paylaşımlarına tepki gösteren bir takipçisine cevap veren Kaplan'dan Sırrı Süreyya Önder de nasibini aldı. Kaplan "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadesini kullandı. HDP'DEN HASİP KAPLAN'A TEPKİ! Kaplan'ın paylaşımları sosyal medyada bir anda gündem olurken, HDP Genel Merkezi'nden açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter Hasip Kaplan Sırrı Süreyya Önder HDP

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
al bunu vur chp ye, ha kel hasan ha hasan kel, iki koyun ver bunlara koyunları kaybederler akşam zilleri kendi boyunlarında başka köyde bulurlar kendilerini. kalkmışlar ülke yönetmeye talip oluyorlar, biri atanın arkadına saklanıyor ermenicilik yapıyor diğeri kürtlerin arkasına saklanıp ermenicilik yapıyor,
bu ülkede Kürt Cumhurbaşkanı olur da hdp ye Türk eş başkan olamaz , İşte bu yüzden bu topraklarda yüzyıllardır hüküm süren Türkler dir.
yiyin lan birbirinizi
ırkçılık kokan fikir ve konuşmalar.....bu ne pişkinlik
el alem marsa gider biz hala kürttür,türktür birbirimizi yiyelim başımızdakilerin örnek olacağı yerde yaptıklarına bak
ırkçı faşist mahlukatlara malzame çıktı boş boş YORUMLARLAR
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